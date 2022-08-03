Акторка Еллен Баркін, колишня дівчина Джонні Деппа, розповіла про його пияцтво

Еллен також повідомила, що він годував її наркотиками і назвала його "неймовірно привабливим".

Суд між Джонні Деппом та Ембер Герд завершився, але шум довкола їхніх стосунків, пияцтва актора та його ймовірної схильності до насильства не вщухає. Було розкрито показання свідків відомої акторки Еллен Баркін, яка недовго зустрічалася з Деппом у 1990-х. Про це пише Daily Mail.

Пара разом працювала над фільмом "Страх і ненависть у Лас-Вегасі", а потім вони недовго зустрічалися з Джонні Деппом. Після Деппа Еллен одружилася з мільярдером Рональдом Перельманом, головою компанії "Ревлон" і після розлучення з ним отримала 20 мільйонів доларів.

Еллен на суді розповіла, що Джонні Деппа оточував "світ насильства". І коли вони вперше займалися сексом, він дав їй Метаквалон, найпопулярніший седативний препарат компанії Quaalude, який на той час був популярним "клубним наркотиком".

Фото: Getty Images

"Він тоді все питав мене, чи хочу трахатись?" — повідомила акторка на суді.

Також зірка "Тринадцяти друзів Оушена" назвала Деппа п'яницею, згідно з її свідченнями, він жбурлявся пляшками, коли був нетверезий. Вона зізналася, що Депп дивиться зверхньо на людей, які його оточують і навіть якось назвав помічника "свинею".

Вона визнала, що Депп може бути "неймовірно привабливим", але зазначила, що більшість ґвалтівників є такими самими.

Розлучилися вони, до речі, коли в Лас-Вегасі він знову жбурнув у неї пляшку. Тоді Еллен пішла.

"Я не була здивована, довкола нього завжди панувала атмосфера насильства. Він кричить, ображає і робить це постійно", — розповіла вона.

За словами акторки, їх пов'язував дуже недовгий роман, завдовжки кілька місяців, під час якого вони просто займалися сексом три-чотири рази на тиждень. Але після розлучення вони не підтримували дружніх стосунків.

Депп, за її словами, був патологічно ревнивий. І навіть якось улаштував скандал, побачивши подряпину в неї на спині. Актор вирішив, що вона з кимось спала за його відсутності.

[ + – ] Еллен Баркін дає свідчення на суді Фото: Скриншот

А ще він дуже багато пив, найчастіше — червоне вино. А також вживав наркотики: кокаїн, марихуану та галюциногени.

На запитання, скільки разів це траплялося, вона відповіла: "Я навіть не можу вам сказати. Він завжди пив чи курив косяк".

Нагадаємо, Джонні Депп чимало заробив, знімаючись у кіно, але, як з'ясувалося, він забагато витрачав. Він купував артефакти своїх улюблених зірок, удома, купив яхту та дуже багато витрачав на спиртне.