Магазины Gucci начали принимать криптовалюту в качестве оплаты за товар

Пока что такие "продвинутые" магазины есть только в США, но со временем географию планируют расширить.

Итальянский дом моды Gucci начал принимать криптовалюту в нескольких магазинах США еще в мае, а теперь он полностью использует платежи на основе блокчейна, сообщает WWD.

Поскольку BitPay – выбранная итальянским домом роскоши платформа криптовалютных платежей – 2 августа объявила о новой поддержке еще двух монет, ApeCoin и Euro Coin, Gucci стал первым крупным брендом, принявшим один из этих вариантов через платформу.

С добавлением ApeCoin у его клиентов будет около дюжины вариантов оплаты товаров токенизированными цифровыми деньгами, завершая линейку, в которую входят биткойны, биткойн-кэш, эфириум, обернутый биткойн, лайткойн, догекойн, шиба-ину и привязанные к доллару пять стейблкоинов (GUSD, USDC, USDP, DAI и BUSD).

Итальянский бренд класса люкс изначально окунулся в криптовалюту, имея всего пять магазинов, но счел целесообразным расширить поддержку. Сегодня более двух третей магазинов Gucci в США принимают альтернативные платежи, что составляет 70% всей сети прямого управления на этом рынке. Однако оставшиеся не будут в стороне надолго: компания планирует подготовить эти места к криптографии уже в ближайшие дни, что составит полную поддержку в рамках ее собственной розничной торговли в США.

По словам Стивена Пэра, главного исполнительного директора BitPay, платформа просто реагировала на спрос.

"Мы добавили ApeCoin и Euro Coin, потому что об этом просили клиенты наших партнеров по торговле предметами роскоши", – сказал он в своем заявлении.

ApeCoin – это токен широко разрекламированной коллекции NFT Bored Ape Yacht Club, дочерней компании Yuga Labs. Яхт-клуб Bored Ape пользуется большим спросом у знаменитостей и других состоятельных людей, а ApeCoin станет основным токеном, используемым в экосистеме Ape, играх Web3, опыте и сообществах. Владельцы ApeCoin могут совершать покупки у продавцов BitPay, к которым относятся премиальные бренды и розничные продавцы, а также популярные сервисы, такие как UberEats и DoorDash, — обменивать токены на наличные с помощью карты BitPay, обменивать их или просто хранить.

Напомним, Gucci Décor представили коллекцию посуды и мебели, на которую дизайнеров вдохновила природа.