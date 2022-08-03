Магазини Gucci почали приймати криптовалюту як оплату за товар

Поки такі "просунуті" магазини є лише у США, але згодом географію планують розширити.

Італійський дім моди Gucci почав приймати криптовалюту в кількох магазинах США ще у травні, а тепер він повністю використовує платежі на основі блокчейну, повідомляє WWD.

Оскільки BitPay — обрана італійським будинком розкоші платформа криптовалютних платежів — 2 серпня оголосила про нову підтримку ще двох монет, ApeCoin та Euro Coin, Gucci став першим великим брендом, який прийняв один із цих варіантів через платформу.

З додаванням ApeCoin у його клієнтів буде близько дюжини варіантів оплати товарів токенізованими цифровими грошима, завершуючи лінійку, до якої входять біткоїни, біткоїн-кеш, ефіріум, обгорнутий біткоїн, лайткоїн, догекоїн, шиба-іну і прив'язані до долара 5 стейблкоїнів (GUSD, USDC, USDP, DAI і BUSD).

Італійський бренд класу люкс спочатку поринув у криптовалюту, маючи лише п'ять магазинів, але вважав за доцільне розширити підтримку. Сьогодні понад дві третини магазинів Gucci у США приймають альтернативні платежі, що становить 70% усієї мережі прямого управління на цьому ринку. Однак ті, хто залишився, не будуть осторонь надовго: компанія планує підготувати ці місця до криптографії вже найближчими днями, що складе повну підтримку в межах її власної роздрібної торгівлі в США.

За словами Стівена Пере, головного виконавчого директора BitPay, платформа просто реагувала на попит.

"Ми додали ApeCoin та Euro Coin, тому що про це просили клієнти наших партнерів з торгівлі предметами розкоші", — сказав він у своїй заяві.

ApeCoin — це токен широко розрекламованої колекції NFT Bored Ape Yacht Club, дочірньої компанії Yuga Labs. Яхт-клуб Bored Ape має великий попит у знаменитостей та інших заможних людей, а ApeCoin стане основним токеном, що використовується в екосистемі Ape, іграх Web3, досвіді та спільнотах. Власники ApeCoin можуть здійснювати покупки у продавців BitPay, до яких належать преміальні бренди та роздрібні продавці, а також популярні сервіси, такі як UberEats та DoorDash, обмінювати токени на готівку за допомогою картки BitPay, обмінювати їх або просто зберігати.

Нагадаємо, Gucci Décor представили колекцію посуду та меблів, на яку дизайнерів надихнула природа.