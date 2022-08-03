"Королева аэробики" Джейн Фонда стала лицом новой спортивной линии H&M Move

В свое время Джейн Фонда прославилась своими видеоуроками аэробики, которые изменили жизнь женщин

Гигант одежды H&M Group выбрал нового амбассадора для своей коллекции спортивной одежды H&M Move. И им стала Джейн Фонда, легендарная актриса, которая в свое время запустила в продажу видеокассеты со своими уроками аэробики. Об этом пишет Vogue.

Бренд предлагает комфорт и поддержку в своем ассортименте, поощряя целостный подход к движению и здоровому образу жизни в спортивной одежде, которая включает в себя леггинсы, легкие куртки и бюстгальтеры, специально разработанные для тренировок и бега. Коллекция будет доступна уже с завтрашнего дня.

[ + – ] Джейн Фонда и Жакель Найт в рекламной кампании H&M Фото: H&M

Компанию Джейн составил хореограф Жакель Найт, тот самый, что придумал знаменитое танцевальное па из клипа Бейонсе Single Ladies.

Сорок лет назад "Упражнения" Джейн Фонды были выпущена на кассете VHS. Это быстро произвело революцию в домашнем фитнесе и моде.

[ + – ] Кассеты с курсом аэробики от Джейн Фонда Фото: Скриншот

Все захотели выглядеть, как очаровательная Джейн и менять купальники, гетры и повязки на голову во время занятий спортом.

"Экипировка для упражнений помогает, потому что она выделяет это время из остального дня и делает его более значимым!", — написала Фонда в своем одноименном фитнес-томе 1981 года.

С тех пор оскароносная актриса и активистка не прекращает упражняться.

"Каждый день, когда я выхожу из машины, я благодарю себя за то, что у меня сильные бедра, и за то, что я много работала, чтобы сохранить их сильными", — говорит Фонда в интервью.

В этом году Джейн Фонда исполняется 85 лет, но она продолжает работать над собой и демократизирует фитнесс, пропагандируя тему о том, что каждый может заниматься, где угодно, если пожелает.

"Мне нравится их философия одежды для движения, а не спортивной одежды, потому что речь идет не о спорте или спортивной форме. Речь идет о том, чтобы двигаться так, чтобы ваше тело было здоровым и сильным ", — объясняет Фонда, которая снимается в кампейне H&M Move.

Джейн в интервью напомнила, что четыре года назад перестала покупать новую одежду. Она отметила, что сейчас люди слишком много тратят впустую и слишком много выбрасывают. Но с H&M она согласилась работать, потому что этот бренд старается заниматься переработкой и стать по-настоящему экологичным брендом.

[ + – ] Джейн Фонда в рекламной кампании H&M Фото: H&M

"Они стремятся к тому, чтобы к 2030 году сто процентов их материалов были либо переработаны, либо получены из экологически чистых источников, а к 2040 году свести их к нулю. Так что я думаю, что это неплохо", — сказала Фонда.

И актриса рассказала о своей диете, которая позволяет ей оставаться в прекрасной форме.

"Я сплю восемь или девять часов каждую ночь. Я питаюсь достаточно здоровой пищей. Я почти не ем красное мясо, стараюсь есть меньше рыбы, потому что ее запасы в мире истощаются. Я ем овощи. Я ем салаты. Я ем свежую пищу. Я просто слежу за тем, что я ем. Но когда я была в Италии два с половиной месяца, я ела мороженое и пасту каждый божий день. Я много хожу, и это помогает", — рассказала Фонда.