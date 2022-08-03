"Королева аеробіки" Джейн Фонда стала обличчям нової спортивної лінії H&M Move
Свого часу Джейн Фонда прославилася своїми відеоуроками аеробіки, які змінили життя жінок.
Гігант одягу H&M Group вибрав нового посла для своєї колекції спортивного одягу H&M Move. І ним стала Джейн Фонда, легендарна актриса, яка свого часу запустила у продаж відеокасети зі своїми уроками аеробіки. Про це пише Vogue.
Бренд пропонує комфорт та підтримку у своєму асортименті, заохочуючи цілісний підхід до руху та здорового способу життя в спортивному одязі, що включає легінси, легкі куртки та бюстгальтери, спеціально розроблені для тренувань та бігу. Колекція буде доступна вже із завтрашнього дня.
Компанію Джейн склав хореограф Жакель Найт, той самий, що вигадав знамените танцювальне па з кліпу Бейонсе Single Ladies.
Сорок років тому "Вправи" Джейн Фонди були випущені на касеті VHS. Це швидко справило революцію в домашньому фітнесі та моді.
Всі захотіли виглядати, як чарівна Джейн і міняти купальники, гетри та пов'язки на голову під час занять спортом.
"Екіпірування для вправ допомагає, тому що воно виділяє цей час з решти дня і робить його більш значущим!", — написала Фонда у своєму однойменному фітнес-томі 1981 року.
З того часу оскароносна актриса та активістка не припиняє виконувати вправи.
"Щодня, коли я виходжу з машини, я дякую собі за те, що у мене сильні стегна, і за те, що я багато працювала, щоб зберегти їх сильними", — каже Фонда в інтерв'ю.
Цього року Джейн Фонда виповнюється 85 років, але вона продовжує працювати над собою і демократизує фітнес, пропагуючи тему про те, що кожен може займатися будь-де, якщо забажає.
"Мені подобається їхня філософія одягу для руху, а не спортивного одягу, бо йдеться не про спорт чи спортивну форму. Йдеться про те, щоб рухатися так, щоб ваше тіло було здоровим і сильним", — пояснює Фонда, яка знімається в кампейні H&M Move.
Джейн в інтерв'ю нагадала, що чотири роки тому перестала купувати новий одяг. Вона зазначила, що зараз люди надто багато витрачають і надто багато викидають. Але з H&M вона погодилася працювати, тому що цей бренд намагається переробляти і стати по-справжньому екологічним брендом.
"Вони прагнуть того, щоб до 2030 року сто відсотків їх матеріалів були або перероблені, або отримані з екологічно чистих джерел, а до 2040 року звести їх до нуля. Тож я думаю, що це непогано", — сказала Фонда.
Актриса також розповіла про свою дієту, яка дозволяє їй залишатися у чудовій формі.
Я сплю вісім чи дев'ять годин щоночі. Я харчуюся досить здоровою їжею. Я майже не їм червоне м'ясо, намагаюся їсти менше риби, тому що її запаси у світі виснажуються. Я їм овочі. Я їм салати. Я їм свіжу їжу, і просто стежу за тим, що я їм. Але коли я була в Італії два з половиною місяці, я їла морозиво і пасту кожного божого дня. Я багато ходжу, і це допомагає", — розповіла Фонда.