"Королева аеробіки" Джейн Фонда стала обличчям нової спортивної лінії H&M Move

Свого часу Джейн Фонда прославилася своїми відеоуроками аеробіки, які змінили життя жінок.

Гігант одягу H&M Group вибрав нового посла для своєї колекції спортивного одягу H&M Move. І ним стала Джейн Фонда, легендарна актриса, яка свого часу запустила у продаж відеокасети зі своїми уроками аеробіки. Про це пише Vogue.

Бренд пропонує комфорт та підтримку у своєму асортименті, заохочуючи цілісний підхід до руху та здорового способу життя в спортивному одязі, що включає легінси, легкі куртки та бюстгальтери, спеціально розроблені для тренувань та бігу. Колекція буде доступна вже із завтрашнього дня.

[ + – ] Джейн Фонда і Жакель Найт у рекламній кампанії H&M Фото: H&M

Компанію Джейн склав хореограф Жакель Найт, той самий, що вигадав знамените танцювальне па з кліпу Бейонсе Single Ladies.

Сорок років тому "Вправи" Джейн Фонди були випущені на касеті VHS. Це швидко справило революцію в домашньому фітнесі та моді.

[ + – ] Касети з курсом аеробіки від Джейн Фонда Фото: Скриншот

Всі захотіли виглядати, як чарівна Джейн і міняти купальники, гетри та пов'язки на голову під час занять спортом.

"Екіпірування для вправ допомагає, тому що воно виділяє цей час з решти дня і робить його більш значущим!", — написала Фонда у своєму однойменному фітнес-томі 1981 року.

З того часу оскароносна актриса та активістка не припиняє виконувати вправи.

"Щодня, коли я виходжу з машини, я дякую собі за те, що у мене сильні стегна, і за те, що я багато працювала, щоб зберегти їх сильними", — каже Фонда в інтерв'ю.

Цього року Джейн Фонда виповнюється 85 років, але вона продовжує працювати над собою і демократизує фітнес, пропагуючи тему про те, що кожен може займатися будь-де, якщо забажає.

"Мені подобається їхня філософія одягу для руху, а не спортивного одягу, бо йдеться не про спорт чи спортивну форму. Йдеться про те, щоб рухатися так, щоб ваше тіло було здоровим і сильним", — пояснює Фонда, яка знімається в кампейні H&M Move.

Джейн в інтерв'ю нагадала, що чотири роки тому перестала купувати новий одяг. Вона зазначила, що зараз люди надто багато витрачають і надто багато викидають. Але з H&M вона погодилася працювати, тому що цей бренд намагається переробляти і стати по-справжньому екологічним брендом.

[ + – ] Джейн Фонда у рекламній кампанії H&M Фото: H&M

"Вони прагнуть того, щоб до 2030 року сто відсотків їх матеріалів були або перероблені, або отримані з екологічно чистих джерел, а до 2040 року звести їх до нуля. Тож я думаю, що це непогано", — сказала Фонда.

Актриса також розповіла про свою дієту, яка дозволяє їй залишатися у чудовій формі.

Я сплю вісім чи дев'ять годин щоночі. Я харчуюся досить здоровою їжею. Я майже не їм червоне м'ясо, намагаюся їсти менше риби, тому що її запаси у світі виснажуються. Я їм овочі. Я їм салати. Я їм свіжу їжу, і просто стежу за тим, що я їм. Але коли я була в Італії два з половиною місяці, я їла морозиво і пасту кожного божого дня. Я багато ходжу, і це допомагає", — розповіла Фонда.