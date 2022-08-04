У итальянского архитектора Путина Ланфранко Чирилло арестовали имущество на 141 миллион евро

Ранее у Ланфранко конфисковали вертолет и 143 произведения искусства, вероятно, из запасников российских музеев

Власти Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло на 141 миллион евро. Ланфранко прославился, как "архитектор Путина", который построил для российского президента роскошное имение под Геленджиком. Об этом пишет La Repubblica

Финансовая гвардия Италии арестовала активы, принадлежащие Ланфранко Чирилло. Подробного списка арестованного имущества нет, но в пресс-релизе ведомства упоминается, что арестованы были роскошные дома, вертолет, банковские реквизиты, денежные средства, драгоценности, произведения современного искусства известных авторов, а также различные другие предметы роскоши.

Согласно сообщению финансовой гвардии, арест произведен в рамках дела о налоговых нарушениях, отмывании денег и фиктивной передаче активов. Архитектор в период с 2013 по 2019 год не задекларировал десятки миллионов евро доходов, фиктивно оформив резидентство в другой стране.

[ + – ] Ланфранко Чирилло в Москве Фото: Соцсети

Напомним, расследование началось в феврале 2022 года, когда выяснилось, что Ланфранко ввез в Италию вертолет Eurocopter EC130, стоимостью в два миллиона евро, купленный за границей и использовал его сверх срока, разрешенного для временного ввоза.

Тогда же были изъяты 143 предмета искусства, в том числе полотна Пикассо, Кандинского, Сезанна, Модильяни и прочих известных художников без всяких документов.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член Команды Навального Георгий Албуров предположил, что картины были взяты из фондов Эрмитажа. И ими расплачивались с Ланфранко за его работу. Когда итальянская полиция взялась расследовать дела Чирилло, он обещал, что "все разъяснит", но сейчас он находится не в Италии.

Некоторое время назад он уехал в Дубай, и где проживает сейчас — неизвестно.

Напомним, Ланфранко Чирилло работал в РФ с начала 1990-х до 2010-х. В 2014 году указом Владимира Путина ему было присвоено российское гражданство.

Сам Чирилло не отрицал, что знаком с российским президентом. Но он пояснял, что лично для Путина ничего не строил, зато обслуживал российских олигархов, построив для них 44 виллы. Геленджик, к слову, ему так понравился, что он там построил виллу и для себя. Также ему принадлежат дома в Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво, а также имение Ронкаделле в Брешиа.