В італійського архітектора Путіна Ланфранка Чірілло заарештували майно на 141 мільйон євро

Раніше в Ланфранка конфіскували гелікоптер і 143 витвори мистецтва, ймовірно, із запасників російських музеїв

Влада Італії заарештувала майно архітектора Ланфранка Чірілло на 141 мільйон євро. Ланфранко прославився як "архітектор Путіна", який побудував для російського президента розкішний маєток під Геленджиком. Про це пише La Repubblica

Фінансова гвардія Італії заарештувала активи, що належать Ланфранку Чірілло. Детального списку заарештованого майна немає, але в пресрелізі відомства згадується, що заарештовано розкішні будинки, вертоліт, банківські реквізити, кошти, коштовності, твори сучасного мистецтва відомих авторів, а також різні інші предмети розкоші.

Згідно з повідомленням фінансової гвардії, арешт здійснено в межах справи про податкові порушення, відмивання грошей та фіктивну передачу активів. Архітектор у період із 2013 по 2019 рік не задекларував десятки мільйонів євро доходів, фіктивно оформивши резидентство в іншій країні.

[ + – ] Ланфранко Чірілло в Москві Фото: Соцсети

Нагадаємо, розслідування розпочалося в лютому 2022 року, коли з'ясувалося, що Ланфранко ввіз до Італії гелікоптер Eurocopter EC130, вартістю в два мільйони євро, куплений за кордоном і використав його понад термін, дозволений для тимчасового ввезення.

Тоді ж вилучено 143 предмети мистецтва, зокрема полотна Пікассо, Кандинського, Сезанна, Модільяні та інших відомих художників без жодних документів.

Співробітник Фонду боротьби з корупцією та член Команди Навального Георгій Албуров висловив припущення, що картини взяті з фондів Ермітажу. І ними розплачувалися з Ланфранком за його роботу. Коли італійська поліція взялася розслідувати справи Чірілло, він обіцяв, що "все роз'яснить", але зараз він не в Італії.

Якийсь час тому він поїхав у Дубай, і де мешкає зараз — невідомо.

Нагадаємо, Ланфранко Чірілло працював у РФ з початку 1990-х до 2010-х. У 2014 році указом Володимира Путіна йому надано російське громадянство.

Сам Чірілло не заперечував, що знайомий із російським президентом. Але він пояснював, що особисто для Путіна нічого не будував, натомість обслуговував російських олігархів, збудувавши для них 44 вілли. Геленджик, до речі, йому так сподобався, що він там збудував віллу і для себе. Також йому належать будинки в Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво, а ще маєток Ронкаделле у Брешії.