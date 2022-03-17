Пройшли обшуки в італійського "архітектора Путіна" Ланфранко Чірілло

На чотирьох віллах Чірілло знайшли картини Сезанна і Пікассо. Також в архітектора вилучили гелікоптер.

В Італії пройшли обшуки одразу на чотирьох віллах так званого "архітектора Путіна" Ланфранко Чірілло. Його звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків та порушенні кодексу захисту культурної декларації. Раніше в розслідуванні Олексія Навального повідомлялося, що саме Чірілло проєктував скандальний палац Путіна в Геленджику. Про це повідомила газета Il Fatto Quotidiano.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Прокуратура Італії ще у лютому дала ордер на арешт архітектора, який з 2014 року має російське громадянство. Розслідування проводилося з 2021 року.

Журналісти видання стверджують, що в Чірілло вилучили гелікоптер Eurocopter EC130, вартістю у два мільйони євро, тому що він був куплений за кордоном, імовірно, в Росії і використовувався більше за термін, дозволений для тимчасового ввезення. Також було вилучено 143 витвори мистецтва. Серед них полотна Сезанна, Моранді, Пікассо, Кандинського, Шагала, Модільяні та багатьох інших. На них не було сертифікатів, і їхнє походження невідоме. Також незрозуміло, як вони потрапили до 67-річного архітектора. Це стосується статуї кота знаменитого скульптора Ботеро.

[ + – ] Ланфранко Чірілло на одній зі своїх вілл зі статуєю Ботеро Фото: La Repubblica

Обшук проводився на віллах у Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво та на віллі Ронкаделле у Брешіа, яка належить дружині Чірілло.

Співробітник Фонду боротьби з корупцією та член Команди Навального Георгій Албуров припустив, що картини були взяті із фондів Ермітажу.

[ + – ] Пост Георгія Албурова про Ланфранко Чірілло Фото: Скриншот

Нагадаємо, у січні 2021 року ФБК, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про палац на узбережжі Чорного моря під Геленджиком. Вартість його будівництва розслідувачі оцінили у 100 мільярдів рублів. Розслідувачі стверджували, що це палац Путіна, а проєктував його саме Чірілло. Сам архітектор говорив, що працював над будинком, але робив це на замовлення компанії "Будгазконсалтинг". Більше того, чорноморське узбережжя так йому сподобалося, що він придбав там будинок.

[ + – ] "Палац Путіна" на чорноморському узбережжі, спроектований Чірілло Фото: Скриншот

Сам Чірілло ніколи не заперечував, що працював у РФ, співпрацював з російськими олігархами і був особисто знайомий з Путіним. Він розповідав, що за його проєктами було збудовано 44 вілли для тамтешніх багатіїв, а також він проєктував будівлі для компаній "Лукойл", "Газпром" та "Новатек". Також він стверджував, що завжди хотів отримати російське громадянство.

Путіна він називав "дуже гарною людиною" і говорив, що "всі громадяни його дуже поважають".

[ + – ] Ланфранко Чірілло в Москві Фото: Соцсети

Але обшуки його здивували. "Я здивований, що зіткнувся з такою проблемою після того, як фактично прожив понад 20 років у Росії. Я пишаюся тим, що проробив важливу роботу, давши роботу десяткам італійських компаній і привнісши найкращу з італійської майстерності до будинків багатьох шановних і впливових людей Росії", — заявив архітектор і зазначив, що вже почав співпрацювати зі світовим суддею, поки обставини його справи не будуть повністю з'ясовані.

Нагадаємо, Чірілло приїхав до Москви у 90-х і відкрив невелику студію. Він будував офіси для мільярдерів – для Вагіта Алекперова, голови нафтової компанії "Лукойл", та будинки в елітних селищах на Рубльовському шосе. До 2012 року у майстерні у Чірілло працювали 120 людей. Через три роки їх було вже 200 та 600 субпідрядників. Офіс архітектора був розташований на набережній Фрунзе в Москві, неподалік Кремля.

"Нічого дивного, нічого таємного, усі люди хочуть копатися, хочуть знайти інтригу. А я просто люблю працювати тут, заробляти гроші", – розповідав Чірілло.

Чірілло повернувся до Італії з Росії у 2017 році. Його адвокати мають намір довести, що його доходи були отримані за межами країни, і тому не повинні були оподатковуватися в Італії.