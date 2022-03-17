Прошли обыски у итальянского "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло (фото)

На четырех виллах Чирилло были найдены картины Сезанна и Пикассо. Также у архитектора изъяли вертолет

В Италии прошли обыски сразу на четырех виллах так называемого "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации. Ранее в расследовании Алексея Навального сообщалось, что именно Чирилло проектировал скандальный дворец Путина в Геленджике. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

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Прокуратура Италии еще в феврале дала ордер на арест архитектора, который с 2014 года имеет российское гражданство. Расследование велось с 2021 года.

Журналисты издания утверждают, что у Чирилло изъяли вертолет Eurocopter EC130, стоимостью в два миллиона евро, потому что он был куплен за границей, предположительно, в России и использовался сверх срока, разрешенного для временного ввоза. Также были изъяты 143 произведения искусства. Среди них полотна Сезанна, Моранди, Пикассо, Кандинского, Шагала, Модильяни и многих других. На них не было сертификатов и их происхождение неизвестно. Также неясно, как они попали к 67-летнему архитектору. Это касается и статуи кота знаменитого скульптора Ботеро.

[ + – ] Ланфранко Чирилло на одной из своих вилл со статуей Ботеро Фото: La Repubblica

Обыск проводился на виллах в Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво и на вилле Ронкаделле в Брешиа, которая принадлежит супруге Чирилло.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член Команды Навального Георгий Албуров предположил, что картины были взяты из фондов Эрмитажа.

[ + – ] Пост Георгия Албурова о Ланфранко Чирилло Фото: Скриншот

Напомним, в январе 2021 года ФБК, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о дворце на побережье Черного моря под Геленджиком. Стоимость его строительства расследователи оценили в 100 миллиардов рублей. Расследователи утверждали, что это дворец Путина, а проектировал его именно Чирилло. Сам архитектор говорил, что работал над зданием, но делал это по заказу компании "Стройгазконсалтинг". Более того, черноморское побережье так ему полюбилось, что он приобрел там дом.

[ + – ] "Дворец Путина" на черноморском побережье, спроектированный Чирилло Фото: Скриншот

Сам Чирилло никогда не отрицал, что работал в РФ, сотрудничал с российскими олигархами и был лично знаком с Путиным. Он рассказывал, что по его проектам были построены 44 виллы для тамошних богачей, а также он проектировал здания для компаний "Лукойл", "Газпром" и "Новатэк". Также он утверждал, что всегда хотел получить российское гражданство.

Путина он называл "очень хорошим человеком" и говорил, что "все граждане его очень уважают".

[ + – ] Ланфранко Чирилло в Москве Фото: Соцсети

Но обыски его удивили. "Я удивлен, что столкнулся с такой проблемой после того, как фактически прожил более 20 лет в России. Я горжусь тем, что проделал важную работу, дав работу десяткам итальянских компаний и привнеся лучшее из итальянского мастерства в дома многих уважаемых и влиятельных людей России", — заявил архитектор и отметил, что уже начал сотрудничать с мировым судьей, пока обстоятельства его дела не будут полностью выяснены.

Напомним, Чирилло приехал в Москву в 90-х и открыл небольшую студию. Он строил офисы для миллиардеров – для Вагита Алекперова, главы нефтяной компании "Лукойл", и дома в элитных поселках на Рублевском шоссе. К 2012 году в мастерской у Чирилло работали 120 человек. Через три года их было уже 200 и 600 субподрядчиков. Офис архитектора находился на Фрунзенской набережной в Москве, неподалеку от Кремля.

"Ничего странного, ничего тайного, все люди хотят копаться, хотят найти интригу. А я просто люблю работать здесь, зарабатывать деньги", – рассказывал Чирилло.

Чирилло вернулся в Италию из России в 2017 году. Его адвокаты намерены доказать, что его доход были получены за пределами страны, и поэтому не должны были облагаться налогами в Италии.