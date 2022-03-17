Прошли обыски у итальянского "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло (фото)
На четырех виллах Чирилло были найдены картины Сезанна и Пикассо. Также у архитектора изъяли вертолет
В Италии прошли обыски сразу на четырех виллах так называемого "архитектора Путина" Ланфранко Чирилло. Его обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации. Ранее в расследовании Алексея Навального сообщалось, что именно Чирилло проектировал скандальный дворец Путина в Геленджике. Об этом сообщила газета Il Fatto Quotidiano.
Прокуратура Италии еще в феврале дала ордер на арест архитектора, который с 2014 года имеет российское гражданство. Расследование велось с 2021 года.
Журналисты издания утверждают, что у Чирилло изъяли вертолет Eurocopter EC130, стоимостью в два миллиона евро, потому что он был куплен за границей, предположительно, в России и использовался сверх срока, разрешенного для временного ввоза. Также были изъяты 143 произведения искусства. Среди них полотна Сезанна, Моранди, Пикассо, Кандинского, Шагала, Модильяни и многих других. На них не было сертификатов и их происхождение неизвестно. Также неясно, как они попали к 67-летнему архитектору. Это касается и статуи кота знаменитого скульптора Ботеро.
Обыск проводился на виллах в Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво и на вилле Ронкаделле в Брешиа, которая принадлежит супруге Чирилло.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и член Команды Навального Георгий Албуров предположил, что картины были взяты из фондов Эрмитажа.
Напомним, в январе 2021 года ФБК, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о дворце на побережье Черного моря под Геленджиком. Стоимость его строительства расследователи оценили в 100 миллиардов рублей. Расследователи утверждали, что это дворец Путина, а проектировал его именно Чирилло. Сам архитектор говорил, что работал над зданием, но делал это по заказу компании "Стройгазконсалтинг". Более того, черноморское побережье так ему полюбилось, что он приобрел там дом.
Сам Чирилло никогда не отрицал, что работал в РФ, сотрудничал с российскими олигархами и был лично знаком с Путиным. Он рассказывал, что по его проектам были построены 44 виллы для тамошних богачей, а также он проектировал здания для компаний "Лукойл", "Газпром" и "Новатэк". Также он утверждал, что всегда хотел получить российское гражданство.
Путина он называл "очень хорошим человеком" и говорил, что "все граждане его очень уважают".
Но обыски его удивили. "Я удивлен, что столкнулся с такой проблемой после того, как фактически прожил более 20 лет в России. Я горжусь тем, что проделал важную работу, дав работу десяткам итальянских компаний и привнеся лучшее из итальянского мастерства в дома многих уважаемых и влиятельных людей России", — заявил архитектор и отметил, что уже начал сотрудничать с мировым судьей, пока обстоятельства его дела не будут полностью выяснены.
Напомним, Чирилло приехал в Москву в 90-х и открыл небольшую студию. Он строил офисы для миллиардеров – для Вагита Алекперова, главы нефтяной компании "Лукойл", и дома в элитных поселках на Рублевском шоссе. К 2012 году в мастерской у Чирилло работали 120 человек. Через три года их было уже 200 и 600 субподрядчиков. Офис архитектора находился на Фрунзенской набережной в Москве, неподалеку от Кремля.
"Ничего странного, ничего тайного, все люди хотят копаться, хотят найти интригу. А я просто люблю работать здесь, зарабатывать деньги", – рассказывал Чирилло.
Чирилло вернулся в Италию из России в 2017 году. Его адвокаты намерены доказать, что его доход были получены за пределами страны, и поэтому не должны были облагаться налогами в Италии.