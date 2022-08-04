Мария Шарапова впервые показала новорожденного сына

Теннисистка сняла трогательный видеоролик, на котором кормит малыша грудью.

35-летняя российская теннисистка Мария Шарапова, которая много лет живет в США, впервые стала мамой всего месяц назад. В июле знаменитость родила мальчика по имени Теодор, и ее будни стали наполнены воспитанием малыша, о чем она рассказывает в соцсетях. Недавно Мария Шарапова впервые сняла трогательное видео с сыном и поделилась с подписчицами тем, как трудно ей далось грудное вскармливание.

"Я рада поделиться своими знаниями и крупицами мудрости, чтобы следующее поколение родителей могло знать больше. За радугой и бабочками первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Спокойно относитесь к себе и знайте, что все будет хорошо" — подписала видео Шарапова.

В ролике Мария мило улыбается сыну. Теодор, которому всего месяц, нежно водит крошечной ручкой по лицу и груди своей мамы.

Подписчикам знаменитости очень понравился трогательный ролик. Они оставили теннисистке много приятных комментариев.

"Это то, что мы хотели услышать. Просто сказать: "Расслабься и не волнуйся"… Нужно быть сильными"; "Тео, у тебя лучшая мамочка!"; "Слезы наворачиваются от милоты"; "Отдыхай, когда ты этого хочешь, пей воду, молоко, сок, чай, не чувствуй стыда за то, что тебе кажется, ты плохая мама", — написали подписчики Instagram.

Как известно, о своей беременности Мария Шарапова публично рассказала в конце апреля в день своего 35-летия. Спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса.

Его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, так что он считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Он живет в Нью-Йорке, является одним из основателей аукционного дома Paddle8 и занимается торговлей произведениями искусства. Среди его клиентов множество знаменитостей. Известно, что Гилкс поддерживает хорошие отношения с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм.

Кроме того, Гилкс близко дружит с членами королевской семьи — принцем Уильямом и принцем Гарри. А еще хорошо владеет русским языком, так как его мать Робин много лет работала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы.

Фокус ранее писал о том, что роскошную свадьбу сыграл завидный холостяк Великобритании — глава знаменитого аукционного дома Sotheby's Гарри Примроуз.