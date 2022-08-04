Марія Шарапова вперше показала новонародженого сина

Тенісистка зняла зворушливий відеоролик, на якому годує малюка грудьми.

35-річна російська тенісистка Марія Шарапова, яка багато років живе у США, вперше стала мамою лише місяць тому. У липні знаменитість народила хлопчика, на ім'я Теодор, і її будні стали наповнені вихованням малюка, про що вона розповідає у соцмережах. Нещодавно Марія Шарапова вперше зняла зворушливе відео із сином та поділилася з підписниками тим, як важко їй далося грудне вигодовування.

"Я рада поділитися своїми знаннями та піщинками мудрості, щоб наступне покоління батьків могло знати більше. За веселкою та метеликами перші дні годування наповнені непередбачуваністю. Спокійно ставтеся до себе і знайте, що все буде добре", — підписала відео Шарапова.

У ролику Марія мило усміхається до сина. Теодор, якому всього місяць, ніжно водить крихітною ручкою по обличчю та грудях своєї мами.

Підписникам знаменитості дуже сподобався зворушливий ролик. Вони залишили тенісистці багато приємних коментарів.

"Це те, що ми хотіли почути. Просто сказати: "Розслабся і не хвилюйся" ... Треба бути сильними"; "Тео, у тебе найкраща матуся!"; "Сльози навертаються від милоти"; "Відпочивай, коли ти цього хочеш, пий воду, молоко, сік, чай, не відчувай сорому за те, що тобі здається, ти погана мама", — написали підписники Instagram.

Як відомо, про свою вагітність Марія Шарапова публічно розповіла наприкінці квітня у день свого 35-річчя. Спортсменка народила сина від британського мільйонера Олександра Гілкса.

Його статки оцінюють у кілька десятків мільйонів фунтів стерлінгів, тому він вважається одним з найзавидніших наречених Великобританії. Він живе в Нью-Йорку, є одним із засновників аукціонного будинку Paddle8 і займається торгівлею витворами мистецтва. Серед його клієнтів безліч знаменитостей. Відомо, що Гілкс підтримує добрі стосунки з Елтоном Джоном та Мадонною, Бейонсе та Вікторією Бекхем.

Крім того, Гілкс близько дружить з членами королівської родини — принцом Вільямом та принцом Гаррі. А ще добре володіє російською мовою, тому що його мати Робін багато років працювала в Оксфордському університеті у Департаменті вивчення Росії та країн Східної Європи.

Фокус раніше писав про те, що розкішне весілля зіграв завидний холостяк Великобританії — голова знаменитого аукціонного будинку Sotheby's Гаррі Прімроуз.