Ирина Шейк примерила "колдовской" наряд для вечеринки Риккардо Тиши

Креативный директор Burberry устроил для друзей ужин при свечах под открытым небом в честь своего дня рождения.

На днях креативный директор Burberry Риккардо Тиши отметил свое 48-летие. День рождения он отпраздновал в Италии в кругу звездных друзей, среди которых были его любимые модели: Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Наоми Кэмпбелл, Мариякарла Босконо и другие. Тиши поделился фотографиями и видео со своего дня рождения в Instagram.

"Вы все, о чем я мог когда-либо мечтать в этой жизни! Благодарю вас! Люблю вас! — подписал фотографии Тиши, назвав друзей на дне рождения своей "семьей".

Креативный директор Burberry накрыл для гостей стол с изысканными угощениями. На празднике можно было попробовать закуски из персиков и черных помидоров, пасту, ростбиф, а также шоколадный десерт. За длинным столом собралось больше 30 человек. Ближе к ночи вечеринка, которая проходила в роскошном особняке модельера в Тоскане, превратилась в шумную дискотеку. Гости танцевали до упаду под музыку диджея KESH.

В конце торжества Тиши задул свечи на именинном торте.

[ + – ] Тиши собрал звездных друзей за шикарным столом с угощениями

Гости вечеринки соблюдали дресс-код — все они были в черном, а в окружении желтого освещения напоминали тайное собрание магов. Особенно запомнился наряд Ирины Шейк. 36-летняя супермодель выбрала для выхода в свет полупрозрачное корсетное платье с нарочито оборванными краями — явная отсылка к образу знаменитой героини из саги о Гарри Поттере, ведьмы Беллатрисы Луйстрейдж (в фильме про Гарри Поттера ее роль исполнила непревзойденная Хелена Бонэм Картер).

Образ знаменитости дополняла объемная укладка, которая придавала ей чувственности и колдовского шарма.

"Рикардо Тиши, поздравляю", — написала в Instagram Ирина Шейк

Напомним, российская модель Ирина Шейк очень давно живет и работает в Нью-Йорк. На днях ее заметили на улицах мегаполиса в компании своей матери Ольги Шайхлисламовой. Они прогуливались по Манхеттену. Для выхода в свет Ирина Шейк выбрала черную толстовку с надписью Supreme и брюки в клетку от Burberry.

Фокус ранее писал о том, что Ирина Шейк показала подписчикам редкий снимком руки своей пятилетней дочери Леа де Сен Купер. До этого модель только один раз показывала широкой публике фото ребенка, которое сделал отец девочки, девятикратный номинант на "Оскар" Брэдли Купер.