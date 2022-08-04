Ірина Шейк приміряла "чаклунське" вбрання для вечірки Ріккардо Тіші

Креативний директор Burberry влаштував для друзів вечерю при свічках просто неба на честь свого дня народження.

Днями креативний директор Burberry Ріккардо Тіші відзначив своє 48-річчя. День народження він відсвяткував в Італії серед зіркових друзів, серед яких були його улюблені моделі: Ірина Шейк, Стелла Максвелл, Наомі Кемпбелл, Маріякарла Босконо та інші. Тіші поділився фотографіями та відео зі свого дня народження у Instagram.

"Ви все, про що я міг коли-небудь мріяти в цьому житті! Дякую вам! Люблю вас!" — підписав фотографії Тіші, назвавши друзів на дні народження своєю "родиною".

Креативний директор Burberry накрив для гостей стіл із вишуканими частуваннями. На святі можна було скуштувати закуски з персиків та чорних помідорів, пасту, ростбіф та шоколадний десерт. За довгим столом зібралося понад 30 людей. Ближче до ночі вечірка, яка проходила в розкішному особняку модельєра в Тоскані, перетворилася на гучну дискотеку. Гості танцювали під музику діджея KESH.

Наприкінці урочистостей Тіші задув свічки на іменинному торті.

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Гості вечірки дотримувалися дрес-коду — всі вони були в чорному, а в оточенні жовтого освітлення нагадували таємні збори магів. Особливо запам'яталося вбрання Ірини Шейк. 36-річна супермодель обрала для виходу у світ напівпрозору корсетну сукню з навмисне обірваними краями — явне посилання до образу знаменитої героїні із саги про Гаррі Поттера, відьми Беатриси Лестранж (у фільмі про Гаррі Поттера її роль виконала неперевершена Гелена).

Образ знаменитості доповнювало об'ємна укладка, яка надавала їй чуттєвості та чаклунського шарму.

"Рікардо Тіші, вітаю", — написала в Instagram Ірина Шейк.

Нагадаємо, російська модель Ірина Шейк дуже давно живе та працює у Нью-Йорку. Днями її помітили на вулицях мегаполіса у компанії своєї матері Ольги Шайхлісламової. Вони ходили Манхеттеном. Для появи Ірина Шейк вибрала чорну толстовку з написом Supreme і штани в клітку від Burberry.

Фокус раніше писав про те, що Ірина Шейк показала підписникам рідкісний знімок руки своєї п'ятирічної доньки Леа де Сен Купер. До цього модель лише один раз показувала широкому загалу фото дитини, яку зробив батько дівчинки, дев'ятиразовий номінант на "Оскар" Бредлі Купер.