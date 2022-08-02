Маму Ірини Шейк помітили в Нью-Йорку поряд із дочкою

Супермодель навіть під час вуличної прогулянки мала вигляд на мільйон доларів.

36-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка вже дуже давно живе та працює в Нью-Йорку, була помічена на вулицях мегаполісу в компанії своєї матері Ольги Шайхлісламової та подруги-моделі Стелли Максвелл. Трійця ходила в районі Вест-Віллідж на Манхеттені, пише Daily Mail.

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Для виходу на вулицю Ірина одягла чорну толстовку з написом Supreme, штани Burberry в упізнавану клітинку. На ногах у неї були чорні мокасини. Обличчя вона сховала під великими сонцезахисними окулярами, а волосся розпустила. У руках росіянка тримала чай із льодом і сумку для покупок.

[ + – ] Ірина Шейк і Стелла Максвелл

Її мати була в чорних штанах, білій блузці в рідкий чорний горошок і чорних босоніжках на товстій білій підошві. Через плече в Ольги висіла сумка. Вона щось розмовляла зі своєю знаменитою дочкою.

Минулого тижня Ірина, яка має в Instagram 26,8 млн підписників, поділилася рідкісним знімком руки своєї п'ятирічної доньки Леа де Сен Купер. Раніше вона лише раз показувала дитину широкому загалу, опублікувавши знімок Леа у квітні минулого року. На фото малеча тримала матір за руку, а знімок зробив її батько, дев'ятиразовий номінант на "Оскар" Бредлі Купер.

Актор і модель спільно виховують дочку, незважаючи на те, що розлучилися після чотирьох років стосунків. Купера часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка з Леа.

Нещодавно ЗМІ облетіла інформація про те, що в Бредлі — роман із помічницею Гілларі Клінтою Хумою Абедін, проте близькі до актора джерела запевняють, що між ними — лише приятельські стосунки:

"Вони знають одне одного, але навіть не є близькими друзями".

Хума найбільш відома як заступниця голови президентської кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році та колишня дружина опального нью-йоркського конгресмена Ентоні Вайнера.

Водночас Шейк не мала романтичних стосунків ні з ким після її тримісячного роману з 24-кратним володарем Греммі Каньє "Є" Вестом, який закінчився в серпні 2021 року.

Нагадаємо, Ірина Шейк нещодавно стала обличчям нової колекції, бренду Бейонсе.