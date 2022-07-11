Ірина Шейк стала обличчям нової колекції бренду Бейонсе (фото)

Знаменитість приміряла різноманітні стильні образи для літа 2022.

36-річна російська модель Ірина Шейк стала обличчям нової колекції Ivytopia бренду співачки Бейонсе Ivy Park.

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Для колаборації відомої марки спортивного одягу adidas та Ivy Park знялися кілька відомих моделей, серед яких Ірина Шейк, котра останні роки мешкає та працює у Штатах.

Ірина постала у доволі стильних та цікавих образах, на які варто звернути увагу влітку 2022. Вона приміряла яскравий жовтий купальник, блакитне латексне боді та різноманітні літні аутфіти.

[ + – ] Ірина Шейк у новій рекламній кампанії

Ірина Шейк одна з найзатребуваніших моделей сучасності. За її виходами та новими стильними образами стежать мільйони жінок по всьому світу.

Наразі модель виховує доньку Лею від голлівудського актора Бредлі Купера. Пара розлучилася у 2019, проте часто проводить разом час, гуляючи зі спільною дитиною. Тим часом у мережі ходять чутки, начебто Шейк та Купер планують помиритися.

[ + – ] Колаборація adidas та бренду Бейонсе Ivy Park

Нагадаємо, 36-річна Ірина Шейк показала, як виглядає повністю без макіяжу та фільтрів.

Також Фокус писав про ідеальний строгий образ для літа 2022, який продемонструвала Ірина Шейк під час прогулянки у спекотні дні.