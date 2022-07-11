Ірина Шейк стала обличчям нової колекції бренду Бейонсе (фото)
Знаменитість приміряла різноманітні стильні образи для літа 2022.
36-річна російська модель Ірина Шейк стала обличчям нової колекції Ivytopia бренду співачки Бейонсе Ivy Park.
Для колаборації відомої марки спортивного одягу adidas та Ivy Park знялися кілька відомих моделей, серед яких Ірина Шейк, котра останні роки мешкає та працює у Штатах.
Ірина постала у доволі стильних та цікавих образах, на які варто звернути увагу влітку 2022. Вона приміряла яскравий жовтий купальник, блакитне латексне боді та різноманітні літні аутфіти.
Ірина Шейк одна з найзатребуваніших моделей сучасності. За її виходами та новими стильними образами стежать мільйони жінок по всьому світу.
Наразі модель виховує доньку Лею від голлівудського актора Бредлі Купера. Пара розлучилася у 2019, проте часто проводить разом час, гуляючи зі спільною дитиною. Тим часом у мережі ходять чутки, начебто Шейк та Купер планують помиритися.
Нагадаємо, 36-річна Ірина Шейк показала, як виглядає повністю без макіяжу та фільтрів.
Також Фокус писав про ідеальний строгий образ для літа 2022, який продемонструвала Ірина Шейк під час прогулянки у спекотні дні.