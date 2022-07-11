Ирина Шейк стала лицом новой коллекции бренда Бейонсе (фото)

Знаменитость примеряла разнообразные стильные образы для лета 2022.

36-летняя российская модель Ирина Шейк стала лицом новой коллекции Ivytopia бренда певицы Бейонсе Ivy Park.

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Для коллаборации известной марки спортивной одежды adidas и Ivy Park снялись несколько известных моделей, среди которых Ирина Шейк, которая в последние годы проживает и работает в Штатах.

Ирина предстала в довольно стильных и интересных образах, на которые стоит обратить внимание летом 2022. Она примерила яркий желтый купальник, латексное голубое боди и разнообразные летние аутфиты.

[ + – ] Ирина Шейк в новой рекламной кампании

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей современности. За ее выходами и новыми стильными образами следят миллионы женщин по всему миру.

Модель воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Пара развелась в 2019, однако часто проводит вместе время, гуляя с общим ребенком. Тем временем в Сети ходят слухи, будто Шейк и Купер планируют помириться.

[ + – ] Коллаборация adidas и бренда Бейонсе Ivy Park

Напомним, 36-летняя Ирина Шейк показала, как выглядит полностью без макияжа и фильтров.

Также Фокус писал об идеальном строгом образе для лета 2022, который продемонстрировала Ирина Шейк во время прогулки в жаркие дни.