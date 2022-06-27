Ирина Шейк продемонстрировала идеальный строгий образ для жаркого лета (фото)

Знаменитость удачно соединила классическую белую рубашку.

36-летняя российская модель Ирина Шейк продемонстрировала идеальный строгий образ для жарких летних дней 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Модель, долгое время проживающая в Штатах, вышла в свет в классической белой рубашке, такого же цвета майке и бежевых брюках карго. В качестве аксессуаров к строгому летнему образу Шейк добавила массивную светлую сумку, черные солнцезащитные очки, а в руках держала стаканчик от кофе.

Волосы бывшая жена Криштиану Роналду собрала в аккуратный пучок, добавив к прическе трендовый черный обруч.

[ + – ] Ирина Шейк

На такой аутфит точно стоит обратить внимание работающим летом. Ведь в офис или на деловую встречу в жаркие летние дни в купальнике не придешь, а стильно и уместно выглядеть хочется. Поэтому предлагаем объединить в ансамбле базовую белую рубашку с брюками карго и белой майкой, как это сделала звезда подиумов Шейк.

Напомним, накануне Ирина Шейк с друзьями посетила Париж и продемонстрировала вариант ношения микрошорт летом 2022.

Также Фокус писал об идеальном образе для прохладных летних дней, который продемонстрировала 36-летняя Ирина Шейк.