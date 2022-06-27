Ірина Шейк продемонструвала ідеальний строгий образ для спекотного літа (фото)

Знаменитість вдало поєднала класичну білу сорочку.

36-річна російська модель Ірина Шейк продемонструвала ідеальний строгий образ для спекотних літніх днів 2022. Про це пише Daily Mail.

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Модель, котра довгий час проживає у Штатах, вийшла у світ у класичній білій сорочці, такого ж кольору майці та бежевих штанах карго. Як аксесуари до строгого літнього образу Шейк додала масивну світлу сумку, чорні сонцезахисні окуляри, а в руках тримала стаканчик від кави.

Волосся колишня дружина Кріштіану Роналду зібрала в охайний пучок, додавши до зачіски трендовий чорний обруч.

[ + – ] Ірина Шейк

На такий аутфіт точно варто звернути увагу тим, хто працює влітку. Адже в офіс чи на ділову зустріч у спекотні літні дні у купальнику не прийдеш, а виглядати стильно та доречно хочеться. Тому пропонуємо поєднати базову білу сорочку зі штанами карго та білою майкою, як це зробила зірка подіумів Шейк.

Нагадаємо, напередодні Ірина Шейк з друзями відвідала Париж та продемонструвала варіант носіння мікрошортів влітку 2022.

Також Фокус писав про ідеальний образ для прохолодних літніх днів, який продемонструвала 36-річна Ірина Шейк.