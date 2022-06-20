Ірина Шейк показала, як носити мікрошорти влітку (фото)

Знаменитість відвідала столицю Франції у компанії своїх друзів.

36-річна російська модель Ірина Шейк продемонструвала комфортний та стильний образ для літніх прогулянок романтичними містами. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Знаменитість прогулялася вуличками Парижа у компанії свого близького друга, креативного директора Burberry Рікардо Тіші та моделі Стелли Максвелл.

[ + – ] Ірина Шейк у Парижі

36-річна модель обрала для прогулянки чорні ультракороткі шорти та білий базовий топ з чорним жакетом. На ногах Шейк були лофери з білими шкарпетками. Як аксесуари до луку зірка додала чорні сонцезахисні окуляри та сумку через плече.

Волосся Ірина зібрала в охайний пучок. А доповнив образ для прогулянки романтичним містом макіяж з акцентом на яскраві червоні губи.

[ + – ] Ірина Шейк у Парижі

"Місто кохання", — підписала карусель французьких фото Ірина Шейк.

Нагадаємо, американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала ідеальний образ для спекотних літніх днів, який підійде зокрема і для прогулянок романтичними місцями.

Також Фокус писав про ідеальний образ для прохолодних літніх днів, який продемонструвала 36-річна Ірина Шейк.