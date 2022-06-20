Ирина Шейк показала, как носить микрошорты летом (фото)

Знаменитость посетила столицу Франции в компании своих друзей.

36-летняя российская модель Ирина Шейк продемонстрировала комфортный и стильный образ для летних прогулок по романтическим городам. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице.

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Знаменитость прогулялась по улочкам Парижа в компании своего близкого друга, креативного директора модного дома Burberry Рикардо Тиши и модели Стеллы Максвелл.

[ + – ] Ирина Шейк в Париже

36-летняя модель выбрала для прогулки черные ультракороткие шорты и базовый белый топ с черным жакетом. На ногах Шейк были лоферы с белыми носками. В качестве аксессуаров к луку звезда добавила черные солнцезащитные очки и сумку через плечо.

Волосы Ирина собрала в аккуратный пучок. А дополнил образ для прогулки по романтическому городу макияж с акцентом на яркие красные губы.

[ + – ] Ирина Шейк в Париже

"Город любви", — подписала карусель французских фото Ирина Шейк.

Напомним, американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала идеальный образ для жарких летних дней, который подойдет в том числе и для прогулок по романтическим местам.

Также Фокус писал об идеальном образе для прохладных летних дней, который продемонстрировала 36-летняя Ирина Шейк.