Дакота Джонсон продемонстрировала удобный образ для жарких дней (фото)

В последнее время знаменитость все чаще демонстрирует интересные образы, которые хочется повторить.

32-летняя американская актриса Дакота Джонсон продемонстрировала комфортный и стильный образ для жарких летних дней 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду фильма "50 оттенков серого" заметили в Западном Голливуде на очередных съемках. Актриса была одета в черное летнее платье из легкой ткани на бретельках с открытыми плечами и с принтом в виде мороженого.

[ + – ] Дакота Джонсон в Западном Голливуде

Аутфит для съемок Дакоты Джонсон дополнили белые босоножки на каблуке и маленькая зеленая сумочка Jackie. Волосы актрисы были распущены.

[ + – ] Дакота Джонсон в фильме "50 оттенков"

Дакота Джонсон стала широко известна после выхода трилогии "50 оттенков серого" о любви миллиардера Кристиана Грея и журналистки Анастейши в 2015 году. Впоследствии Джонсон снялась в фильмах "Арахисовый сокол", "Социальная сеть, "Незнакомая дочь" и т.д. На данный момент актриса также занята в съемках нескольких картин и постоянных сотрудничествах с модными домами, в частности Gucci.

Напомним, 32-летняя Дакота Джонсон вышла в свет в безупречном платье-жакете, что идеально подойдет для красных дорожек лета 2022.

Также Фокус писал о безупречном total black образе Дакоты Джонсон.