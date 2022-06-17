Дакота Джонсон продемонстрировала идеальное платье-жакет с имитацией позвоночника (фото)

Знаменитость посетила премьеру своего нового фильма.

Американская актриса Дакота Джонсон вышла в свет в безупречном белоснежном платье-жакете. Об этом пишет Vogue.

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32-летняя знаменитость посетила премьеру фильма "В ритме ча-ча-ча", в котором Джонсон сыграла главную роль.

На красную дорожку мероприятия Дакота вышла в безупречном белоснежном платье-жакете Area с имитацией позвоночника. В качестве аксессуаров к образу звезда фильма "50 оттенков серого" добавила минималистичные украшения и черную сумочку. На ногах Джонсон были светлые туфли с фигурным каблуком.

[ + – ] Дакота Джонсон на официальном мероприятии

Волосы актриса собрала в аккуратный пучок, сделав акцент на своей челке. А дополнил образ легкий вечерний макияж с акцентом на глаза.

Благодаря открытому мини-платью знаменитости можно рассмотреть ее татуировки на шее и ноге.

[ + – ] Дакота Джонсон в безупречном белом платье-жакете

Напомним, 32-летняя Дакота Джонсон продемонстрировала безупречный total black образ, который следует повторить летом 2022.

Также Фокус писал о похожем платье с имитацией позвоночника, которое продемонстрировала на одной из красных дорожек американская актриса Зендая. Звезда сериала "Эйфория" вышла на публику в платье с золотым хребтом.