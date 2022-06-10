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Дакота Джонсон продемонстрировала идеальный total black образ (фото)

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Фото: Getty Images | Дакота Джонсон

Знаменитость в последнее время редко выходит на публику, так что каждое ее появление — почти эксклюзив.

32-летняя американская актриса и модель Дакота Джонсон вышла в свет в безупречном черном брючном костюме. Об этом пишет Yahoo.

Звезда фильма "50 оттенков серого" направлялась на деловую встречу в Нью-Йорке. Дакота примерила довольно элегантный образ — черную рубашку, приталенный жакет и черные свободные брюки.

На ногах знаменитости были блестящие туфли на невысоких каблуках с монограммой Gucci. А дополнили образ черные солнцезащитные очки, минималистичные серьги и подвески. Волосы Джонсон были распущены.

Дакота Джонсон в элегантном черном костюме

Дакота Джонсон стала широко известна после выхода на широкие экраны фильма "50 оттенков серого", где сыграла главную роль журналистки Анастейши, в которую влюбился миллиардер Кристиан Грей. Впоследствии вышло еще две части этой истории — "На 50 оттенков темнее" и "50 оттенков свободы".

Напомним, 32-летняя Дакота Джонсон встречается с фронтменом группы Coldplay. Актриса призналась, что они домоседы и не любят выходить часто на публику.

Также Фокус писал о других модных выходах Дакоты Джонсон. Зимой знаменитость продемонстрировала самую модную дубленку Голливуда, которая будет в тренде точно еще не один сезон.