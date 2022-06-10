Дакота Джонсон продемонструвала бездоганний total black образ (фото)
Знаменитість останнім часом рідко виходить на публіку, то ж кожна її поява — майже ексклюзив.
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32-річна американська акторка та модель Дакота Джонсон вийшла у світ у бездоганному чорному штанному костюмі. Про це пише Yahoo.
Зірка фільму "50 відтінків сірого" направлялась на ділову зустріч у Нью-Йорку. Дакота приміряла доволі елегантний образ — чорна сорочка, приталений жакет та чорні вільні штани.
На ногах знаменитості були блискучі туфлі на невисоких підборах з монограмою Gucci. А доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри, мінімалістичні сережки та підвіски. Волосся Джонсон було розпущене.
Дакота Джонсон стала широко відомою після виходу на широкі екрани фільму "50 відтінків сірого", де зіграла головну роль журналістки Анастейши, у яку закохався мільярдер Крістіан Грей. Згодом вийшло ще дві частини цієї історії — "На 50 відтінків темніше" та "50 відтінків свободи".
Нагадаємо, 32-річна Дакота Джонсон наразі зустрічається з фронтменом гурту Coldplay. Акторка зізналася, що вони домосіди і не люблять виходити часто на публіку.
Також Фокус писав про інші модні виходи Дакоти Джонсон. Узимку знаменитість продемонструвала наймоднішу дублянку Голлівуду, яка буде в тренді точно ще не один сезон.