Дакота Джонсон продемонструвала бездоганний total black образ (фото)

Знаменитість останнім часом рідко виходить на публіку, то ж кожна її поява — майже ексклюзив.

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32-річна американська акторка та модель Дакота Джонсон вийшла у світ у бездоганному чорному штанному костюмі. Про це пише Yahoo.

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Зірка фільму "50 відтінків сірого" направлялась на ділову зустріч у Нью-Йорку. Дакота приміряла доволі елегантний образ — чорна сорочка, приталений жакет та чорні вільні штани.

На ногах знаменитості були блискучі туфлі на невисоких підборах з монограмою Gucci. А доповнили образ чорні сонцезахисні окуляри, мінімалістичні сережки та підвіски. Волосся Джонсон було розпущене.

[ + – ] Дакота Джонсон в елегантному чорному костюмі

Дакота Джонсон стала широко відомою після виходу на широкі екрани фільму "50 відтінків сірого", де зіграла головну роль журналістки Анастейши, у яку закохався мільярдер Крістіан Грей. Згодом вийшло ще дві частини цієї історії — "На 50 відтінків темніше" та "50 відтінків свободи".

Нагадаємо, 32-річна Дакота Джонсон наразі зустрічається з фронтменом гурту Coldplay. Акторка зізналася, що вони домосіди і не люблять виходити часто на публіку.

Також Фокус писав про інші модні виходи Дакоти Джонсон. Узимку знаменитість продемонструвала наймоднішу дублянку Голлівуду, яка буде в тренді точно ще не один сезон.