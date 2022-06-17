Дакота Джонсон продемонструвала бездоганну сукню-жакет з імітацією хребта (фото)

Знаменитість відвідала прем'єру свого нового фільму.

Американська акторка Дакота Джонсон вийшла у світ у бездоганній білосніжній сукні-жакеті. Про це пише Vogue.

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32-річна знаменитість відвідала прем'єру фільму "У ритмі ча-ча-ча", у якому Джонсон зіграла головну роль.

На червону доріжку заходу Дакота вийшла в бездоганній білосніжній сукні-жакеті Area з імітацією хребта. Як аксесуари до образу зірка фільму "50 відтінків сірого" додала мінімалістичні прикраси та чорну сумочку. На ногах Джонсон були світлі туфлі з фігурним каблуком.

[ + – ] Дакота Джонсон на офіційному заході

Волосся акторка зібрала в охайний пучок, зробивши акцент на своєму чубчику. А доповнив образ легкий нюдовий макіяж.

Завдяки відкритій мінісукні знаменитості можна роздивитися її татуювання на шиї та нозі.

[ + – ] Дакота Джонсон у бездоганній білій сукні-жакеті

Нагадаємо, 32-річна Дакота Джонсон продемонструвала бездоганний total black образ, який варто повторити влітку 2022.

Також Фокус писав про схожу сукню з імітацією хребта, яку продемонструвала на одній з червоних доріжок американська акторка Зендея. Зірка серіалу "Ейфорія" вийшла на публіку у сукні із золотим хребтом.