Дакота Джонсон продемонструвала зручний образ для спекотних літніх днів (фото)
Останнім часом знаменитість усе частіше демонструє цікаві образи, які хочеться повторити.
32-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала комфортний та стильний образ для спекотних літніх днів. Про це пише Daily Mail.
Зірку фільму "50 відтінків сірого" помітили у Західному Голлівуді під час чергових зйомок. Акторка була одягнута в чорну літню сукню з легкої тканини на бретельках з відкритими плечима та з принтом у вигляді морозива.
Аутфіт для зйомок Дакоти Джонсон доповнили білі босоніжки на підборах та маленька зелена сумочка Jackie. Волосся акторки було розпущене.
Дакота Джонсон стала широко відомою після виходу трилогії "50 відтінків" про кохання мільярдера Крістіана Грея та журналістки Анастейши. Згодом Джонсон знялася у фільмах "Арахісовий сокіл", "Соціальна мережа, "Незнайома дочка" тощо. Наразі акторка також зайнята у зйомках кількох картин та постійних співпрацях з модними домами, зокрема Gucci.
Нагадаємо, 32-річна Дакота Джонсон вийшла у світ у бездоганній сукні-жакеті, що ідеально підійде для червоних доріжок літа 2022.
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