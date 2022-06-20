Дакота Джонсон продемонструвала зручний образ для спекотних літніх днів (фото)

Останнім часом знаменитість усе частіше демонструє цікаві образи, які хочеться повторити.

32-річна американська акторка Дакота Джонсон продемонструвала комфортний та стильний образ для спекотних літніх днів. Про це пише Daily Mail.

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Зірку фільму "50 відтінків сірого" помітили у Західному Голлівуді під час чергових зйомок. Акторка була одягнута в чорну літню сукню з легкої тканини на бретельках з відкритими плечима та з принтом у вигляді морозива.

[ + – ] Дакота Джонсон у Західному Голлівуді

Аутфіт для зйомок Дакоти Джонсон доповнили білі босоніжки на підборах та маленька зелена сумочка Jackie. Волосся акторки було розпущене.

[ + – ] Дакота Джонсон у фільмі "50 відтінків"

Дакота Джонсон стала широко відомою після виходу трилогії "50 відтінків" про кохання мільярдера Крістіана Грея та журналістки Анастейши. Згодом Джонсон знялася у фільмах "Арахісовий сокіл", "Соціальна мережа, "Незнайома дочка" тощо. Наразі акторка також зайнята у зйомках кількох картин та постійних співпрацях з модними домами, зокрема Gucci.

Нагадаємо, 32-річна Дакота Джонсон вийшла у світ у бездоганній сукні-жакеті, що ідеально підійде для червоних доріжок літа 2022.

Також Фокус писав про бездоганний total black образ Дакоти Джонсон.