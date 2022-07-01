Ирина Шейк показала себя без макияжа (фото)
Знаменитость поделилась снимком в автомобиле.
36-летняя российская модель Ирина Шайхлисламова (более известная как Ирина Шейк) показала поклонникам свое фото без фильтров и макияжа. Свежим снимком давно проживающая и работающая в Штатах знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 18 млн подписчиков.
На фото звезда подиумов предстала совершенно без макияжа и с распущенными волосами. На лице Ирины практически нет высыпаний и раздражений.
"Нечем заняться", — подписала снимок в авто бывшая жена Криштиану Роналду.
Подписчики Шейк засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами по поводу ее природной красоты.
"Влюбленный в тебя", "просто королева", "выглядишь супер", — пишут поклонники 36-летней модели.
Ирина Шейк участвует во многих модных показах и снимается в рекламных кампейнах известных модных брендов. Знаменитость воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. В 2019 пара развелась, однако сейчас часто проводит вместе время, и ходят слухи, что Шейк и Купер планируют восстановить свои романтические отношения.
Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала идеальный образ для рабочих встреч летом 2022.
Также Фокус писал о парижском аутфите Ирины Шейк. Звезда подиумов показала, как носить микрошорты летом 2022.