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Ирина Шейк показала себя без макияжа (фото)

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Фото: Getty Images | Ирина Шейк

Знаменитость поделилась снимком в автомобиле.

36-летняя российская модель Ирина Шайхлисламова (более известная как Ирина Шейк) показала поклонникам свое фото без фильтров и макияжа. Свежим снимком давно проживающая и работающая в Штатах знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 18 млн подписчиков.

На фото звезда подиумов предстала совершенно без макияжа и с распущенными волосами. На лице Ирины практически нет высыпаний и раздражений.

"Нечем заняться", — подписала снимок в авто бывшая жена Криштиану Роналду.

Подписчики Шейк засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами по поводу ее природной красоты.

Ирина Шейк позирует без макияжа

"Влюбленный в тебя", "просто королева", "выглядишь супер", — пишут поклонники 36-летней модели.

Ирина Шейк участвует во многих модных показах и снимается в рекламных кампейнах известных модных брендов. Знаменитость воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. В 2019 пара развелась, однако сейчас часто проводит вместе время, и ходят слухи, что Шейк и Купер планируют восстановить свои романтические отношения.

Напомним, Ирина Шейк продемонстрировала идеальный образ для рабочих встреч летом 2022.

Также Фокус писал о парижском аутфите Ирины Шейк. Звезда подиумов показала, как носить микрошорты летом 2022.