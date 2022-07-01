Ірина Шейк показала себе без макіяжу (фото)

Знаменитість поділилася знімком в авто.

36-річна російська модель Ірина Шайхлісламова (більш відома як Ірина Шейк) показала прихильникам своє фото без фільтрів та макіяжу. Свіжим знімком знаменитість, котра давно мешкає та працює у Штатах, поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 18 млн підписників.

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На фото зірка подіумів постала абсолютно без макіяжу та з розпущеним волоссям. На обличчі Ірини практично немає висипань та подразнень.

"Немає чим зайнятися", — підписала знімок в авто колишня дружина Кріштіану Роналду.

Підписники Шейк засипали її схвальними коментарями та компліментами щодо її природної краси.

[ + – ] Ірина Шейк позує без макіяжу

"Закоханий у тебе", "просто королева", "виглядаєш супер", — пишуть прихильники 36-річної моделі.

Ірина Шейк наразі бере участь у багатьох модних показах та знімається в рекламних кампейнах відомих модних брендів. Знаменитість виховує доньку Лею від голлівудського актора Бредлі Купера. У 2019 пара розлучилася, проте наразі часто проводить разом час, і ходять чутки, що Шейк та Купер планують відновити свої романтичні стосунки.

Нагадаємо, Ірина Шейк продемонструвала ідеальний образ для робочих зустрічей влітку 2022.

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