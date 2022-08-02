Маму Ирины Шейк заметили в Нью-Йорке рядом с дочерью

Супермодель даже во время уличной прогулки выглядела на миллион долларов.

36-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая уже очень давно живет и работает в Нью-Йорке, была замечена на улицах мегаполиса в компании своей матери Ольги Шайхлисламовой и подруги-модели Стеллы Максвелл. Троица прогуливалась в районе Вест-Виллидж на Манхэттене, пишет Daily Mail.

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Для выхода на улицу Ирина надела черную толстовку с надписью Supreme, брюки Burberry с узннаваемой клеткой. На ногах у нее были черные мокасины. Лицо она спрятала под большими солнцезащитными очками, а волосы распустила. В руках россиянка держала чай со льдом и сумку для покупок.

[ + – ] Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Ее мать была в черных брюках, белой блузе в редкий черный горошек и черных босоножках на толстой белой подошве. Через плечо у Ольги висела сумка. Она о чем-то разговаривала со своей знаменитой дочерью.

На прошлой неделе Ирина, у которой в Instagram 26,8 млн подписчиков, поделилась редким снимком руки своей пятилетней дочери Леа де Сен Купер. Ранее она только раз показывала ребенка широкой публике, опубликовав снимок Леи в апреле прошлого года. На фото малышка держала мать за руку, а снимок сделал ее отец, девятикратный номинант на "Оскар" Брэдли Купер.

Актер и модель совместно воспитывают дочь, несмотря на то, что расстались после четырех лет отношений. Купера часто можно увидеть на улицах Нью-Йорка с Леа.

Недавно СМИ облетела информация о том, что у Брэдли – роман с помощницей Хиллари Клинтой Хумой Абедин, однако близкие к актеру источники уверяют, что между ними – только приятельские отношения:

"Они знают друг друга, но даже не являются близкими друзьями".

Хума наиболее известна как заместитель председателя президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и бывшая жена опального нью-йоркского конгрессмена Энтони Вайнера.

Между тем, у Шейк не было романтических отношений ни с кем после ее трехмесячного романа с 24-кратным обладателем Грэмми Канье "Йе" Уэстом, который закончился в августе 2021 года.

Напомним, Ирина Шейк недавно стала лицом новой коллекции ,бренда Бейонсе.