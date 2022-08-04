В Сети продают места в очереди в H&M для россиян

Шведская компания устроила финальные распродажи в РФ перед полным закрытием.

Недавно стало известно, что шведская сеть одежды H&M открыла свои торговые точки в России для финальной распродажи перед полным закрытием. В магазины выстроились гигантские очереди из россиян, желающих купить дефицитный товар. А в Сети появились объявления, в которых потенциальным покупателям одежды Н&M предлагают купить места в начале очереди за довольно скромную цену. Одно место стоит примерно 8 долларов. Объявления опубликованы на российском сайте Avito.

Тем, кто желает воспользоваться услугой, обещают, что они сэкономят несколько часов времени, которые могли провести в живой очереди, если бы не купили себе место.

Напомним, Шведская компания H&M решила окончательно уйти с российского рынка. Ранее ритейлер приостановил деятельность по всей стране, после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ.

На сайте компании появилось сообщение о том, что компания объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране, так как продолжать бизнес в РФ становится слишком непредсказуемым делом.

Перед тем как уйти окончательно, H&M сообщила, что откроет свои магазины для финальной распродажи. На днях торговые точки заработали в московском ТЦ "Метрополис" и "Авиапарк". Цена на одежду выросла, все скидки убрали, но несмотря это, в магазин выстроилась гигантская очередь. Местные журналисты сообщали, что в среднем один покупатель проводил в очереди около часа. Россияне приходили сразу за огромным количеством одежды. Так, одна женщина вышла из магазина с 50 вещами.

Как известно, компания работала в РФ с 2009 года. Ей принадлежит около 155 магазинов в России.

В Украине первый магазин H&M появился только в августе 2018 года в киевском ТРЦ Lavina Mall.

Фокус ранее писал о том, что российский рынок покинул другой шведский гигант — компания IKEA. Прежде чем уйти, в компании устроили грандиозную распродажу для сотрудников. А клиентам сети предлагали купить товары онлайн. Так как желающих купить дефицитный товар оказалось слишком много, в Сети начали перепродавать, купленное в последние дни.