У мережі продають місця в черзі в H&M для росіян

Шведська компанія влаштувала фінальні розпродажі в РФ перед повним закриттям.

Нещодавно стало відомо, що шведська мережа одягу H&M відкрила свої торгові точки в Росії для фінального розпродажу перед повним закриттям. У магазини вишикувалися гігантські черги з росіян, які бажають купити дефіцитний товар. А в мережі з'явилися оголошення, у яких потенційним покупцям одягу Н&M пропонують купити місця на початку черги за скромну ціну. Одне місце коштує приблизно 8 доларів. Оголошення опубліковано на російському сайті Avito.

Тим, хто бажає скористатися послугою, обіцяють, що вони заощадять кілька годин, які могли провести в живій черзі, якби не купили собі місце.

Нагадаємо, шведська компанія H&M вирішила остаточно піти з російського ринку. Раніше ритейлер призупинив діяльність по всій країні після початку повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ.

На сайті компанії з'явилося повідомлення про те, що компанія оголошує про рішення розпочати процес згортання бізнесу в країні, оскільки продовжувати бізнес у РФ стає надто непередбачуваною справою.

Перед тим, як піти остаточно, H&M повідомила, що відкриє свої магазини для фінального розпродажу. Днями торгові точки запрацювали в московському ТЦ "Метрополіс" і "Авіапарк". Ціна на одяг зросла, всі знижки прибрали, але незважаючи на це, в магазин вишикувалася гігантська черга. Місцеві журналісти повідомляли, що в середньому один покупець проводив у черзі близько години. Росіяни приходили відразу за величезною кількістю одягу. Так, одна жінка вийшла з магазину з 50 речами.

Як відомо, компанія працювала у РФ з 2009 року. Їй належить близько 155 магазинів у Росії.

В Україні перший магазин H&M з'явився лише в серпні 2018 року в київському ТРЦ Lavina Mall.

Фокус раніше писав, що російський ринок залишив інший шведський гігант — компанія IKEA. Перш ніж піти, у компанії влаштували грандіозний розпродаж для співробітників. А клієнтам мережі пропонували купити товари онлайн. Оскільки охочих купити дефіцитний товар виявилося занадто багато, в мережі почали перепродувати куплене в останні дні.