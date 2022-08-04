Удивительная жизнь леди Ди. Топ-10 редких кадров принцессы Дианы

В августе исполняется 25 лет со дня трагической автокатастрофы, унесшей жизнь этой уникальной женщины.

Принцесса Диана была одной из самых фотографируемых женщин в мире. В 1980-1990х годах папарацци преследовали ее повсюду. А когда леди Ди погибла, поклонники, оплакивая утрату, обвиняли во всем СМИ.

В августе 2022 исполнится 25 лет со дня ее трагической гибели. Фокус собрал редкие снимки принцессы Дианы, чтобы вспомнить о ее яркой жизни. Ведь как бы там ни было, именно благодаря папарацци сохранилось огромное количество снимков леди Ди, которые рассказывают об этой удивительной женщине.

Прогулка на лыжах

Этот снимок сделан в 1994 года во время отпуска королевских наследников в Австрии. На фото принцесса Диана вместе с детьми — принцем Уильям и принцем Гарри отправились в горы, чтобы покататься на лыжах. На снимке младшему сыну Дианы — принцу Гарри всего девять лет. Дети выглядят очаровательно, как и их знаменитая мама.

[ + – ] Принцесса Диана с детьми в 1994 году Фото: Getty Images

Перед помолвкой

Этот снимок сделан еще до того, как принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза и стала частью британской королевской семьи. По этой причине некоторые эксперты называют его очень редким. Принцесса Диана выглядит очень хрупкой и утонченной. Папарацци запечатлели леди Ди в декабре 1980 года возле ее квартиры в Колехерн-Корте в Лондоне перед помолвкой с принцем Уэльским.

[ + – ] Леди Ди в декабре 1980 года возле своего дома в Лондоне Фото: Getty Images

Выжившие на мине

Как известно, принцесса Диана была большой гуманисткой и образцом подражания для многих людей. Эта уникальная фотография сделана в 1997 году в Анголе, куда бывшая супруга принца Чарльза отправилась, чтобы навестить жертв наземных мин.

Напомним, после гражданской войны 1975-2002 Ангола остается одной из самых заминированных стран в мире.

[ + – ] Принцесса Диана во время поездки в Анголу Фото: Getty Images

Забияка Гарри

Недавно поклонники королевской семьи ругали маленького принца Луи за его живую мимику, которую он демонстрировал во время Платинового юбилея правления Елизаветы II. Но только посмотрите на его дядю принца Гарри в том же возрасте, что и наследник Кембриджей. Принцесса Диана, кажется, пытается уговорить сорванца вести себя сдержаннее перед камерами, но словами тут вряд ли поможешь.

[ + – ] Леди Ди с маленьким принцем Гарри на руках Фото: Getty Images

Злая мачеха

Говорят, у принцессы Дианы и ее мачехи Рейн Спенсер были трудные отношения. Впрочем, это не мешало им проводить время и выглядеть на фотографиях вполне счастливыми и заинтересованными друг другом.

[ + – ] Принцесса Диана вместе со своей мачехой Рейн Спенсор Фото: Getty Images

Счастливый отпуск

Этот снимок сделан всего за несколько дней до смерти принцессы Ди. Она проводила время в компании своего бойфренда, египетского миллионера Доди Аль-Файед. Едва они вернулись из романтического отпуска на юге Франции, они оба попали в автомобильную аварию, унесшую жизнь Дианы через несколько дней.

[ + – ] Принцесса Диана во время романтического отпуска с бойфрендом Фото: Getty Images

Малыш Уильям

Идеальный семейный снимок. Совсем молодые принцесса Диана и ее тогдашний супруг, будущий король Британии принц Чарльз улыбаются на фоне живописных видов Новой Зеландии в 1983 году. Леди Ди держит на руках маленького принца Уильяма, которому всего 10 месяцев.

[ + – ] Леди Ди с принцем Уильямом на руках Фото: Getty Images

Веселая мама

Принц Гарри, вспоминая свою маму, не раз говорил, что она обожала веселиться. Принцесса Диана часто устраивала своих сыновьям тайные вылазки в Макдональдс, походы в кинотеатры, катание на лыжах, поездку в Walt Disney World и даже каникулы на ранчо Голди Хоун и Курта Рассела.

На этой снимке, сделанном в 1993 году, принцесса Диана и принц Гарри катаются на аттракционе в Торп-парке в Нью-Йорке.

[ + – ] Принцесса Диана с принцем Гарри в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Юность

А это фотография совсем юной Дианы, сделанная в 1971 году. Здесь она запечатлена во время летних каникул в Западном Сассексе в очаровательной черной шляпе.

[ + – ] Юная леди Ди в 1971 году Фото: Getty Images

Красное платье

Леди Ди была иконой стиля. Она всегда одевалась непревзойденно, изысканно, утонченно, а женщины по всему миру старались подражать ее образу.

На этой фотографии, сделанной в 1989 году, прекрасная принцесса Уэльская в красном костюме посещает больницу в Англии.

[ + – ] Принцесса Диана в 1989 году во время визита в больницу в Англии Фото: Getty Images

Фокус писал о том, какую драгоценность принцессы Дианы носит Камилла Паркер-Боулз.