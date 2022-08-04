Дивовижне життя леді Ді. Топ-10 рідкісних кадрів принцеси Діани

У серпні виповнюється 25 років від дня трагічної автокатастрофи, яка забрала життя цієї унікальної жінки.

Принцеса Діана була однією з найбільш фотографованих жінок у світі. У 1980-1990-х роках папараці переслідували її всюди. А коли леді Ді загинула, шанувальники, оплакуючи втрату, звинувачували в усьому ЗМІ.

У серпні 2022 року виповниться 25 років від дня її трагічної загибелі. Фокус зібрав рідкісні знімки принцеси Діани, щоб згадати про її яскраве життя. Адже як би там не було, саме завдяки папараці збереглася величезна кількість знімків леді Ді, які розповідають про цю дивовижну жінку.

Прогулянка на лижах

Цей знімок зроблено в 1994 році під час відпустки королівських спадкоємців в Австрії. На фото принцеса Діана разом із дітьми — принцом Вільям і принцом Гаррі — вирушили в гори, щоб покататися на лижах. На знімку молодшому синові Діани, принцу Гаррі, лише дев'ять років. Діти мають чарівний вигляд, як і їхня знаменита мама.

[ + – ] Принцеса Діана з дітьми у 1994 році Фото: Getty Images

Перед заручинами

Цю фотографію зробили ще до того, як принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза та астала частиною британської королівської родини. З цієї причини деякі експерти називають фото дуже рідкісним. Принцеса Діана має вигляд дуже крихкої та витонченої. Папараці зняли леді Ді в грудні 1980 року біля її квартири в Колехерн-Корті в Лондоні перед заручинами з принцом Вельським.

[ + – ] Леді Ді в грудні 1980 року біля свого будинку в Лондоні Фото: Getty Images

Ті, що вижили на міні

Як відомо, принцеса Діана була великою гуманісткою та взірцем наслідування для багатьох людей. Ця унікальна фотографія зроблена в 1997 році в Анголі, куди колишня дружина принца Чарльза вирушила, щоб відвідати жертви наземних мін.

Нагадаємо, після громадянської війни 1975-2002 Ангола залишається однією з найзамінованіших країн у світі.

[ + – ] Принцеса Діана під час поїздки до Анголи Фото: Getty Images

Забіяка Гаррі

Нещодавно шанувальники королівської родини лаяли маленького принца Луї за його живу міміку, яку він демонстрував під час Платинового ювілею правління Єлизавети ІІ. Але тільки подивіться на його дядька принца Гаррі в тому віці, що й спадкоємець Кембриджів. Принцеса Діана, здається, намагається умовити шибеника поводитися стриманіше перед камерами, але словами тут навряд чи допоможеш.

[ + – ] Леді Ді з маленьким принцом Гаррі на руках Фото: Getty Images

Зла мачуха

Кажуть, у принцеси Діани та її мачухи Рейн Спенсер були важкі стосунки. Втім, це не заважало їм проводити час і мати на фотографіях цілком щасливий і зацікавлений одна одною вигляд.

[ + – ] Принцеса Діана разом зі своєю мачухою Рейн Спенсер Фото: Getty Images

Щаслива відпустка

Цей знімок зробили лише за кілька днів до смерті принцеси Ді. Вона проводила час у компанії свого бойфренда, єгипетського мільйонера Доді Аль-Файєда. Щойно вони повернулися з романтичної відпустки на півдні Франції, то обоє потрапили в автомобільну аварію, яка забрала життя Діани за кілька днів.

[ + – ] Принцеса Діана під час романтичної відпустки з бойфрендом Фото: Getty Images

Малюк Вільям

Ідеальний сімейний знімок. Зовсім молоді принцеса Діана та її тодішній чоловік, майбутній король Британії, принц Чарльз усміхаються на тлі мальовничих видів Нової Зеландії в 1983 році. Леді Ді тримає на руках маленького принца Вільяма, якому лише 10 місяців.

[ + – ] Леді Ді з принцом Вільямом на руках Фото: Getty Images

Весела мама

Принц Гаррі, згадуючи свою маму, не раз казав, що вона любила веселитися. Принцеса Діана часто влаштовувала своїм синам таємні вилазки в "Макдональдс", походи в кінотеатри, катання на лижах, поїздку у Walt Disney World і навіть канікули на ранчо Голді Хоун і Курта Рассела.

На цьому знімку, зробленому в 1993 році, принцеса Діана та принц Гаррі катаються на атракціоні в Торп-парку в Нью-Йорку.

[ + – ] Принцеса Діана з принцом Гаррі в Нью-Йорку Фото: Getty Images

Юність

А це фотографія зовсім юної Діани, зроблена в 1971 році. Тут вона зображена під час літніх канікул у Західному Сассексі в чарівному чорному капелюсі.

[ + – ] Юна леді Ді в 1971 році Фото: Getty Images

Червона сукня

Леді Ді була іконою стилю. Вона завжди одягалася неперевершено, вишукано, витончено, а жінки по всьому світу намагалися наслідувати її образ.

На цій фотографії, зробленій у 1989 році, прекрасна принцеса Вельська в червоному костюмі відвідує лікарню в Англії.

[ + – ] Принцеса Діана в 1989 році під час візиту до лікарні в Англії Фото: Getty Images

Фокус писав про те, яку коштовність принцеси Діани має Камілла Паркер-Боулз.