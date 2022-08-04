Дивовижне життя леді Ді. Топ-10 рідкісних кадрів принцеси Діани
У серпні виповнюється 25 років від дня трагічної автокатастрофи, яка забрала життя цієї унікальної жінки.
Принцеса Діана була однією з найбільш фотографованих жінок у світі. У 1980-1990-х роках папараці переслідували її всюди. А коли леді Ді загинула, шанувальники, оплакуючи втрату, звинувачували в усьому ЗМІ.
У серпні 2022 року виповниться 25 років від дня її трагічної загибелі. Фокус зібрав рідкісні знімки принцеси Діани, щоб згадати про її яскраве життя. Адже як би там не було, саме завдяки папараці збереглася величезна кількість знімків леді Ді, які розповідають про цю дивовижну жінку.
Прогулянка на лижах
Цей знімок зроблено в 1994 році під час відпустки королівських спадкоємців в Австрії. На фото принцеса Діана разом із дітьми — принцом Вільям і принцом Гаррі — вирушили в гори, щоб покататися на лижах. На знімку молодшому синові Діани, принцу Гаррі, лише дев'ять років. Діти мають чарівний вигляд, як і їхня знаменита мама.
Перед заручинами
Цю фотографію зробили ще до того, як принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза та астала частиною британської королівської родини. З цієї причини деякі експерти називають фото дуже рідкісним. Принцеса Діана має вигляд дуже крихкої та витонченої. Папараці зняли леді Ді в грудні 1980 року біля її квартири в Колехерн-Корті в Лондоні перед заручинами з принцом Вельським.
Ті, що вижили на міні
Як відомо, принцеса Діана була великою гуманісткою та взірцем наслідування для багатьох людей. Ця унікальна фотографія зроблена в 1997 році в Анголі, куди колишня дружина принца Чарльза вирушила, щоб відвідати жертви наземних мін.
Нагадаємо, після громадянської війни 1975-2002 Ангола залишається однією з найзамінованіших країн у світі.
Забіяка Гаррі
Нещодавно шанувальники королівської родини лаяли маленького принца Луї за його живу міміку, яку він демонстрував під час Платинового ювілею правління Єлизавети ІІ. Але тільки подивіться на його дядька принца Гаррі в тому віці, що й спадкоємець Кембриджів. Принцеса Діана, здається, намагається умовити шибеника поводитися стриманіше перед камерами, але словами тут навряд чи допоможеш.
Зла мачуха
Кажуть, у принцеси Діани та її мачухи Рейн Спенсер були важкі стосунки. Втім, це не заважало їм проводити час і мати на фотографіях цілком щасливий і зацікавлений одна одною вигляд.
Щаслива відпустка
Цей знімок зробили лише за кілька днів до смерті принцеси Ді. Вона проводила час у компанії свого бойфренда, єгипетського мільйонера Доді Аль-Файєда. Щойно вони повернулися з романтичної відпустки на півдні Франції, то обоє потрапили в автомобільну аварію, яка забрала життя Діани за кілька днів.
Малюк Вільям
Ідеальний сімейний знімок. Зовсім молоді принцеса Діана та її тодішній чоловік, майбутній король Британії, принц Чарльз усміхаються на тлі мальовничих видів Нової Зеландії в 1983 році. Леді Ді тримає на руках маленького принца Вільяма, якому лише 10 місяців.
Весела мама
Принц Гаррі, згадуючи свою маму, не раз казав, що вона любила веселитися. Принцеса Діана часто влаштовувала своїм синам таємні вилазки в "Макдональдс", походи в кінотеатри, катання на лижах, поїздку у Walt Disney World і навіть канікули на ранчо Голді Хоун і Курта Рассела.
На цьому знімку, зробленому в 1993 році, принцеса Діана та принц Гаррі катаються на атракціоні в Торп-парку в Нью-Йорку.
Юність
А це фотографія зовсім юної Діани, зроблена в 1971 році. Тут вона зображена під час літніх канікул у Західному Сассексі в чарівному чорному капелюсі.
Червона сукня
Леді Ді була іконою стилю. Вона завжди одягалася неперевершено, вишукано, витончено, а жінки по всьому світу намагалися наслідувати її образ.
На цій фотографії, зробленій у 1989 році, прекрасна принцеса Вельська в червоному костюмі відвідує лікарню в Англії.
Фокус писав про те, яку коштовність принцеси Діани має Камілла Паркер-Боулз.