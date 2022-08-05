Станут богатыми. Три знака зодиака, которых ждет хорошая прибыль в августе 2022

Третий месяц лета будет насыщенным на астрологические события.

Первая неделя августа, по словам астрологов, крайне напряженная. Соединение Марса, Урана и Северного кармического узла повысили уровень агрессии. В это время увеличилось количество конфликтных ситуаций, преступлений, аварий. Представителям всех знаков зодиака рекомендовали по возможности быть тише воды, ниже травы и переждать трудный период в спокойной обстановке.

Однако уже с середины августа ситуация меняется. Хорошее положение планет принесет некоторым знакам зодиака удачу и финансовую прибыль.

Скорпион

По словам известного украинского астролога Анжелы Перл, август для Скорпионов начинается с хорошего периода для онлайн-бизнеса. Возможно, присоединитесь к какой-то команде, группе единомышленников. Новые знакомства в этой сфере повысят ваш финансовый уровень.

12 августа Венера — планета денег, красоты, удовольствия, любви — входит в ваш 10 дом репутации. Вас за что-то похвалят, будет хорошая прибыль, повышение статуса, новая должность. Вероятно, вы с кем-то познакомитесь и завяжутся новые романтические отношения.

В этот же день 12 августа произойдет Полнолуние в четвертом доме вашего гороскопа. Там же находится Сатурн. Эта планета требует серьезного отношения ко всему, где она находится. Полнолуние будет в секторе семьи. Обратите внимание на информацию, которая будет приходить в этот период. Возможно, кто-то уедет из вашей семьи или вы сами переедете, так как четвертый дом — это место жительства. Сатурн также отвечает за строительство. В этот период можете задуматься о вложении в новостройку, начало или завершение ремонта. Могут быть охлаждения отношений в семье с кем-то из родственников.

Также возможен переезд из-за работы.

18 и 19 августа Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру. Работу станет в удовольствие, возможно, найдете ту работу, которую хотите или получите деньги за проделанный труд.

21 августа планета Марс входит в 8 дом гороскопа — это дом финансов и кризисов. До 26 марта 2023 года Марс будет в этом доме. Будьте внимательны с деньгами. Возможно, придется урегулировать вопросы с финансами.

24 августа Уран — планета неожиданностей — разворачивается в вашем 7 доме гороскопа до 22 января 2023 года. Это сектор отношений, партнерства, брака. Возможно, будет вынужденное расставание с любимым человеком. Если познакомитесь с кем-то в этот период, то отношения будут недолгими.

Новолуние 27 августа будет в вашем 11 доме гороскопа. Это получение каких-то результатов. Будет прибыль, новое окружение, друзья. Хороший период для начала онлайн-бизнеса. Вы сможете продвинуться еще на один шаг к своей мечте.

Рак

В начале августа вы получите предложение по работе, будет повышение, новые клиенты. Планета Юпитер в этот период будет способствовать удачному продвижения по службе.

С 5 августа у вас будет много встреч, поездок, если вы сдаете экзамены — все получится.

8 августа у Венеры — планеты любви денег, удовольствия — будет хороший аспект к Нептуну. Отличный день для свиданий, признания в любви, знакомства.

12 августа Венера меняет знак и входит во второй дом денег, прибыли и финансов. С этого момента вы будете получать подарки в виде любви, гармонии, цветов, ужинов, а также может прийти большая сумма денег за проделанную работу.

В этот же день Полнолуние будет в 8 доме денег. Высветится какая-то финансовая ситуация. В том же доме будет Сатурн. Возможно, получите деньги за прошлую работу или наследство от пожилых родственников. Может быть, будут инвестиции от бизнес-партнера. Сатурн может что-то завершать, ставить последнюю точку. Речь может идти о разделе финансов.

18 и 19 августа Венера во втором доме денег сделает хороший аспект к Юпитеру в 10 доме карьеры, целей. Будут какие-то достижения, серьезный договор или контракт, которые принесут финансовую прибыль. Вы увидите правильность своих шагов, получите хороший результат. Это одни из самых прибыльных дней в августе.

21 августа Марс — планета показывает активность, энергию — будет в 12 доме вашего гороскопа. Это дом внутренней работы, изоляции, самопознания, работы над собой. Марс будет в этом положении семь месяцев до 26 марта 2023 года. Может быть, вы будете работать над каким-то проектом в уединении или уедите куда-то далеко. Возможно, работа на острове, корабле. Или вы займетесь эзотерикой.

24 августа Уран — планета находится в вашем 11 доме друзей, будущего — разворачивается в ретроградное положение до января 2023 года. Если вы работаете онлайн, будете менять планы, пробовать что-то новое, переделывать сайт, переходить на новую должность. Может поменяться круг друзей, вы не сможете видеться со старыми друзьями или временно прекратите работать с кем-то.

27 августа Новая луна в вашем третьем доме гороскопа. Может быть, купите машину. Будут новые знакомства, обучение, так как третий дом — дом новых навыков, знаний. Получите новости о родственниках или запланируете переезд.

Телец

С 5 августа Меркурий — планета коммуникаций, писем, документов, входит в ваш пятый дом гороскопа. Это дом радости, бизнеса, торговли. Будут новые клиенты, расширение бизнеса. Если вы работаете с учениками — будут новые ученики. Также, возможно, вы с кем-то познакомитесь, пойдете на свидание, закрутите роман.

12 августа Полнолуние в вашем 10 доме гороскопа. Это карьера, цель, достижения. Там же находится Сатурн, который участвует в этом Полнолунии. Вероятно, на работе будут новые правила, которые усилят дисциплину. Может появиться новый план развития вашего бизнеса, а также повышение по должности, увеличение ответственности. Также Сатурн в 10 доме может дать переход на фриланс, работу на себя. А еще новости о беременности — вы неожиданно узнаете, что ждете ребенка.

В этот же период Венера входит в ваш четвертый дом гороскопа. Будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, домом. Будет переезд на новое место жительство или у вас будет работа на дому и вам это будет больше подходить. Венера может принести деньги от продажи дома или земли. А также праздник. Может быть, будет приятное событие в семье.

18 и 19 августа очень хороший день для Тельцов. Юпитер — планета счастья, которая поддерживает и помогает — делает аспект с Венерой в 4 доме семьи и безопасности. Может быть, вы отправитесь куда-то, где почувствуете себя как дома.

С 21 августа Марс входит во второй дом — сектор доходов и денег — на семь месяцев до 26 марта 2023 года. Будет заработок, новая работа, повышение по должности, новый проект, решение финансовых дел.

24 августа Уран останавливается и разворачивается в прошлое в вашем первом доме до 22 января 2023 года. Будет пауза в отношениях, судебных решениях. Нужно будет сделать шаг назад. Это будет время переговоров.

27 августа Новолуние в пятом доме гороскопа. Будут радостные новости о начале бизнеса, отношений, ребенка. Может начаться отпуск или появится новое хобби, которое станет делом вашей жизни и принесет финансовую прибыль.

Фокус ранее рассказывал об особенном полнолуние, которое произошло в конце июля 2022 года.