Стануть багатими. Три знаки зодіаку, на які чекає гарний прибуток у серпні 2022

Третій місяць літа буде насиченим на астрологічні події.

Перший тиждень серпня, за словами астрологів, вкрай напружений. З'єднання Марса, Урана та Північного кармічного вузла підвищили рівень агресії. У цей час побільшало конфліктних ситуацій, злочинів, аварій. Представникам усіх знаків зодіаку рекомендували по можливості бути тихіше за воду, нижче трави і перечекати важкий період у спокійній обстановці.

Проте вже із середини серпня ситуація змінюється. Хороше розташування планет принесе деяким знакам зодіаку удачу та фінансовий прибуток.

Скорпіон

За словами відомого української астрологині Анжели Перл, серпень для Скорпіонів розпочинається з гарного періоду для онлайн-бізнесу. Можливо, приєднайтесь до якоїсь команди, групи однодумців. Нові знайомства у цій сфері підвищать ваш фінансовий рівень.

12 серпня Венера — планета грошей, краси, задоволення, кохання — входить до вашого 10-го дому репутації. Вас за щось похвалять, буде хороший прибуток, підвищення статусу, нова посада. Ймовірно, ви з кимось познайомитеся і зав'яжуться нові романтичні стосунки.

Цього ж дня 12 серпня відбудеться Повня в четвертому будинку вашого гороскопу. Там само знаходиться Сатурн. Ця планета вимагає серйозного ставлення до всього, де вона знаходиться. Повний місяць буде в секторі сім'ї. Зверніть увагу на інформацію, яка надходитиме в цей період. Можливо, хтось поїде з вашої родини чи ви самі переїдете, тому що четвертий дім — це місце проживання. Сатурн також відповідає за будівництво. У цей період можете задуматися про вкладення в новобудову, початок або завершення ремонту. Можуть бути охолодження стосунків у сім'ї з кимось із родичів.

Також можливий переїзд через роботу.

18 і 19 серпня Венера буде у хорошому аспекті до Юпітера. Робота буде в задоволення, можливо, знайдете ту роботу, яку хочете, або отримаєте гроші за працю.

21 серпня планета Марс входить у 8 дім гороскопу — це дім фінансів та криз. До 26 березня 2023 року Марс буде у цьому домі. Будьте уважні з грошима. Можливо, доведеться врегулювати питання із фінансами.

24 серпня Уран — планета несподіванок — розвертається у вашому 7 домі гороскопу до 22 січня 2023 року. Це сектор стосунків, партнерства, шлюбу. Можливо, буде вимушене розлучення з коханою людиною. Якщо познайомитеся з кимось у цей період, то стосунки будуть недовгими.

Молодий місяць 27 серпня буде у вашому 11 домі гороскопу. Це здобуття якихось результатів. Буде прибуток, нове оточення, друзі. Гарний період для початку онлайн-бізнесу. Ви зможете просунутися ще на один крок до своєї мрії.

Рак

На початку серпня ви отримаєте пропозицію щодо роботи, буде підвищення, нові клієнти. Планета Юпітер у цей період сприятиме успішному просуванню по службі.

З 5 серпня у вас буде багато зустрічей, поїздок, якщо ви складаєте іспити — все вийде.

8 серпня Венера — планета любові грошей, задоволення — матиме гарний аспект до Нептуна. Чудовий день для побачень, освідчення в коханні, знайомства.

12 серпня Венера змінює знак і входить до другого дому грошей, прибутків та фінансів. З цього моменту ви отримуватимете подарунки у вигляді кохання, гармонії, квітів, вечерь, а також може прийти велика сума грошей за виконану роботу.

Цього ж дня Повня буде у 8 домі грошей. Висвітиться якась фінансова ситуація. У тому ж домі буде Сатурн. Можливо, отримаєте гроші за попередню роботу чи спадщину від літніх родичів. Можливо, будуть інвестиції від бізнес-партнера. Сатурн може щось завершувати, ставити останню крапку. Йдеться про розподіл фінансів.

18 і 19 серпня Венера у другому домі грошей зробить гарний аспект до Юпітера в 10 домі кар'єри, цілей. Будуть якісь здобутки, серйозний договір чи контракт, які принесуть фінансовий прибуток. Ви побачите правильність своїх кроків, отримаєте хороший результат. Це одні з найприбутковіших днів у серпні.

21 серпня Марс — планета показує активність, енергію — буде у 12 домі вашого гороскопу. Це дім внутрішньої роботи, ізоляції, самопізнання, роботи над собою. Марс буде у цьому розташуванні сім місяців до 26 березня 2023 року. Можливо, ви працюватимете над якимось проєктом на самоті або поїдете кудись далеко. Можливо, робота на острові, кораблі. Або ви займетеся езотерикою.

24 серпня Уран — планета знаходиться у вашому 11 домі друзів, майбутнього — розвертається у ретроградне становище до січня 2023 року. Якщо ви працюєте онлайн, то мінятимете плани, пробуватимете щось нове, перероблятимете сайт, переходитемете на нову посаду. Може змінитися коло друзів, ви не зможете бачитися зі старими друзями або тимчасово припините працювати з кимось.

27 серпня Новий місяць у вашому третьому домі гороскопу. Можливо, купите машину. Будуть нові знайомства, навчання, тому що третій дім — дім нових навичок, знань. Отримаєте новини про родичів або заплануєте переїзд.

Телець

З 5 серпня Меркурій — планета комунікацій, листів, документів, входить до вашого п'ятого дому гороскопу. Це дім радості, бізнесу, торгівлі. Будуть нові клієнти, розширення бізнесу. Якщо ви працюєте з учнями, будуть нові учні. Також, можливо, ви з кимось познайомитеся, підете на побачення, закрутите роман.

12 серпня Повний місяць у вашому 10 домі гороскопу. Це кар'єра, ціль, досягнення. Там же знаходиться Сатурн, який бере участь у цій Повні. Ймовірно, що на роботі будуть нові правила, які посилять дисципліну. Може з'явитися новий план розвитку вашого бізнесу, а також підвищення посади, збільшення відповідальності. Також Сатурн у 10-му домі може дати перехід на фріланс, роботу на себе. А ще новини про вагітність — ви несподівано дізнаєтесь, що чекаєте на дитину.

У цей період Венера входить у ваш четвертий дім гороскопу. Вирішуватимуться питання, пов'язані з нерухомістю, будинком. Буде переїзд на нове місце проживання або у вас буде робота вдома і вам це більше підходитиме. Венера може принести гроші від продажу будинку чи землі. А також свято. Можливо, буде приємна подія у сім'ї.

18 та 19 серпня дуже хороший день для Тільців. Юпітер — планета щастя, яка підтримує і допомагає — робить аспект з Венерою в 4 домі сім'ї та безпеки. Можливо, ви поїдете кудись, де відчуєте себе як удома.

З 21 серпня Марс входить до другого дому — сектору доходів і грошей — на сім місяців до 26 березня 2023 року. Буде заробіток, нова робота, підвищення за посадою, новий проєкт, вирішення фінансових справ.

24 серпня Уран зупиняється і розвертається у вашому першому домі до 22 січня 2023 року. Буде пауза у стосунках, судових рішеннях. Потрібно зробити крок назад. Це буде час переговорів.

27 серпня Молодий місяць у п'ятому домі гороскопу. Будуть радісні новини про початок бізнесу, стосунків, дитину. Може початися відпустка або з'явиться нове хобі, яке стане справою вашого життя та принесе фінансовий прибуток.

Фокус раніше розповідав про особливу повню, яка сталася наприкінці липня 2022 року.