Бывшая жена принца Эндрю внезапно купила шикарный дом за семь миллионов фунтов

Сара Фергюсон, по прозвищу "Ферги" уже сообщила, что купила дом для своих дочерей – принцесс Беатрис и Евгении

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, приобрела ценный объект недвижимости, не смотря на то, что еще недавно сообщала, что немного поиздержалась. Но, судя по всему, у Ферги все хорошо. Об этом пишет Daily Mail.

Дом в престижной районе Мейфэр она купила у 31-летнего герцога Вестминстерского, близкого друга королевской семьи и богатого наследника. В 2016 году он унаследовал 10 миллиардов фунтов стерлингов после смерти своего отца и стал одним из самых богатых людей Великобритании.

Дом за семь миллионов фунтов расположен в примечательном месте, неподалеку от дома Гислейн Максвелл, которая была осуждена за сексуальные преступления, как сообщница печально известного Джеффри Эпштейна. Этот дом фигурировал в показаниях Вирджинии Джуффре, которая говорила, что именно там занималась сексом с принцем Эндрю, бывшим мужем Ферги.

Представитель принца Эндрю уже сообщил, что не участвовал в сделке его бывшей жены.

[ + – ] Сара Фергюсон и принц Эндрю с дочками Фото: Скриншот

Сара Фергюсон больше известна своими финансовыми проблемами, чем инвестиционными талантами, но, похоже, у герцогини Йоркской дела пошли вгору.

В 2010 году она заявила в интервью, что "постоянно находится на грани финансового банкротства" и "плохо разбирается" в деньгах.

Она потеряла более 3,2 миллиона фунтов стерлингов в результате краха Hartmoor, ее американской компании по "стилю жизни и оздоровлению", в 2011 году она приняла в подарок 15 тысяч фунтов от Джеффри Эпштейна, что помогло ей избежать банкротства.

Но она написала любовный роман и заключила выгодную сделку с издательством. Кроме этого, она не осталась на улице. Герцогиня сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, принцем Эндрю, и продолжает жить в его 30-комнатном особняке в Виндзоре.

Новоприобретенную уютную недвижимость она уже описала, как инвестицию для своих дочек – принцесс Беатрис и Евгении.

Фото: Скриншот

[ + – ] Новый дом Сары Фергюсон Фото: Скриншот

Новый дом Ферги расположен на тихой мощеной улице, где находится закусочная, популярная у The Beatles в 1960-х годах, а в последнее время — у принца Гарри, Рианны и звезд реалити-шоу "Сделано в Челси".

Напомним, финансовые дела принца Эндрю настолько плохи, что он был вынужден продать свое имение в Аскоте за 15 миллионов долларов. Покупатель – зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев.