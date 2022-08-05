Колишня дружина принца Ендрю раптово купила шикарний будинок за сім мільйонів фунтів

Сара Фергюсон на прізвисько "Фергі" вже повідомила, що купила будинок для своїх дочок — принцес Беатріс і Євгенії.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, придбала цінний об'єкт нерухомості, незважаючи на те, що ще нещодавно повідомляла, що витрачала більше, ніж треба. Але, зважаючи на все, у Фергі все добре. Про це пише Daily Mail.

Будинок у престижному районі Мейфер вона купила в 31-річного герцога Вестмінстерського, близького друга королівської родини та багатого спадкоємця. У 2016 році він успадкував 10 мільярдів фунтів стерлінгів після смерті свого батька та став одним із найбагатших людей Великобританії.

Будинок за сім мільйонів фунтів розташований у примітному місці, неподалік від будинку Ґіслейн Максвелл, яку засудили за сексуальні злочини як спільницю сумнозвісного Джеффрі Епштейна. Цей будинок фігурував у свідченнях Вірджинії Джуффре, яка говорила, що саме там займалася сексом із принцом Ендрю, колишнім чоловіком Фергі.

Представник принца Ендрю вже повідомив, що не брав участі в угоді його колишньої дружини.

[ + – ] Сара Фергюсон і принц Ендрю з доньками Фото: Скриншот

Сара Фергюсон більше відома своїми фінансовими проблемами, аніж інвестиційними талантами, але, схоже, в герцогині Йоркської справи пішли вгору.

У 2010 році вона заявила в інтерв'ю, що "постійно перебуває на межі фінансового банкрутства" та "погано розуміється" на грошах.

Вона втратила понад 3,2 мільйона фунтів стерлінгів унаслідок краху Hartmoor, її американської компанії зі "стилю життя й оздоровлення", у 2011 році вона прийняла в подарунок 15 тисяч фунтів від Джеффрі Епштейна, що допомогло їй уникнути банкрутства.

Але вона написала любовний роман і уклала вигідну угоду з видавництвом. Крім того, вона не залишилася на вулиці. Герцогиня зберегла хороші стосунки з колишнім чоловіком, принцом Ендрю, і продовжує жити в його 30-кімнатному маєту у Віндзорі.

Новопридбану затишну нерухомість вона вже описала як інвестицію для своїх доньок — принцес Беатріс і Євгенії.

Фото: Скриншот

[ + – ] Новий будинок Сари Фергюсон Фото: Скриншот

Новий будинок Фергі розташований на тихій брукованій вулиці, де розташована закусочна, популярна в The Beatles у 1960-х роках, а останнім часом у принца Гаррі, Ріанни та зірок реаліті-шоу "Зроблено в Челсі".

Нагадаємо, фінансові справи принца Ендрю настільки погані, що він був змушений продати свій маєток в Аскоті за 15 мільйонів доларів. Покупець — зять експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв.