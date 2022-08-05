Гнев леди Ди. Как принцесса Диана относилась к Камилле Паркер-Боулз

Бывшая супруга принца Чарльза была уверена, что он изменял ей.

31 августа исполнится 25 лет со дня трагической гибели одной из самых удивительных женщин в истории британской королевской семьи — принцессы Дианы. Публика любила ее за открытость, искренность и гуманизм. Принцесса Диана для многих была примером, хотя, как известно, у нее самой было немало проблем в личной жизни.

Фокус вспоминает, как складывались отношения леди Ди и ее соперницы Камиллы Паркер-Боулз, которая вскоре после трагической гибели Дианы стала женой принца Чарльза.

Леди Диана Спенсер и бывший супруг принц Чарльз не были счастливы в браке. Хотя их волшебная свадьба в 1981 году заставила поклонников думать, что у королевской четы идеальный союз. Вскоре на свет появились их двое сыновей. Но со временем стало понятно, что супруги не ладят друг с другом, а принц Чарльз изменяет принцессе Диане с Камиллой Паркер-Боулз — своей бывшей девушкой, с которой встречался в 1970-х. Во всяком случае так писали тогдашние СМИ. Распространению слухов способствовала и сама принцесса Диана, которая в 1995 году в громком интервью для Panorama заявила, что принц Чарльз ей неверен.

"Ну, в этом браке нас было трое, так что было немного тесно" — утверждала Диана.

Однако ее заявления не были безосновательными. Как оказалось, однажды леди Ди лично застукала Камиллу Паркер-Боулз и принца Чарльза на одной из вечеринок, устроенной сестрой Камиллы. Об этом пишет Daily mirror. Все присутствовавшие были поражены, что Диана пришла на ту встречу.

Как вспоминал бывший офицер королевской охраны Кен Уорф, у принцессы Уэльской не было друзей на той вечеринке, и когда они туда приехали, все выглядело как в стоп-кадре из фильма — гости замерли при виде леди Ди. Она искала супруга.

"В течение часа я услышал, как зовут меня по имени, пока я был где-то на кухне. Я вышел, и там была Диана, которая сказала: "Вы должны пойти со мной, я не могу найти своего мужа или Камиллу". Конечно, я не мог отказаться, очевидно, что эта женщина находилась в сильном стрессе, и в конце концов мы обнаружили, что принц и Камилла сидели на диване в подвале этого дома и просто разговаривали" — вспоминал бывший офицер.

По словам Уорфа, Диана подошла к принцу Чарльзу и Камилле, сидевшим на диване и громко сказала: "Пожалуйста, не обращайтесь со мной как с идиоткой, я знаю, что происходит".

В ответ на это миссис Паркер-Боулз произнесла довольно странные слова.

"Ну, ты знаешь, у тебя два замечательных мальчика", — сказала она.

Уорф считает, что это был момент истины для всех, который определил, что конец брака принцессы Дианы и принца Чарльза близок. В 1992 году они официальном объявили о расставании, а через четыре года в 1996 году развелись.

Через год после развода принцесса Диана погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет. Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз. А в день 70-летия своего правления Елизавета II выразила надежду, что нация, когда наступит время, примет ее невестку как будущую королеву-консорта.

Фокус ранее писал о редких фотографиях принцессы Дианы, которые рассказывают о ее жизни.