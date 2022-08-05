Гнів леді Ді. Як принцеса Діана ставилася до Камілли Паркер-Боулз

Колишня дружина принца Чарльза була впевнена, що він зраджував її.

31 серпня виповниться 25 років від дня трагічної загибелі однієї з найдивовижніших жінок в історії британської королівської родини — принцеси Діани. Публіка любила її за відкритість, щирість і гуманізм. Принцеса Діана для багатьох була прикладом, хоча, як відомо, вона сама мала чимало проблем в особистому житті.

Фокус згадує, як складалися стосунки леді Ді та її суперниці Камілли Паркер-Боулз, яка невдовзі після трагічної загибелі Діани стала дружиною принца Чарльза.

Леді Діана Спенсер і колишній чоловік принц Чарльз не були щасливі в шлюбі. Хоча їхнє чарівне весілля в 1981 році змусило шанувальників думати, що в королівського подружжя ідеальний союз. Незабаром з'явилися їхні двоє синів. Але згодом стало зрозуміло, що подружжя не ладнає одне з одним, а принц Чарльз зраджує принцесі Діані з Каміллою Паркер-Боулз — своєю колишньою дівчиною, з якою зустрічався в 1970-х. У будь-якому разі, так писали тодішні ЗМІ. Поширенню чуток сприяла й сама принцеса Діана, яка у 1995 році в гучному інтерв'ю для Panorama заявила, що принц Чарльз їй невірний.

"Ну, в цьому шлюбі нас було троє, тож було трохи тісно", — стверджувала Діана.

Однак її заяви не були безпідставними. Як виявилося, якось леді Ді особисто застукала Каміллу Паркер-Боулз і принца Чарльза на одній із вечірок, влаштованій сестрою Камілли. Про це пише Daily Mirror. Усі присутні були вражені, що Діана прийшла на зустріч.

Як згадував колишній офіцер королівської охорони Кен Ворф, принцеса Вельська не мала друзів на тій вечірці, і коли вони туди приїхали, все мало вигляд як у стоп-кадрі з фільму — гості завмерли, побачивши леді Ді. Вона шукала чоловіка.

"Протягом години я почув, як звуть мене на ім'я, поки я був десь на кухні. Я вийшов, і там була Діана, яка сказала: "Ви повинні піти зі мною, я не можу знайти свого чоловіка чи Каміллу". Звичайно, я не міг відмовитися, очевидно, що ця жінка перебувала в сильному стресі, і врешті-решт ми виявили, що принц і Камілла сиділи на дивані в підвалі цього будинку та просто розмовляли", — згадував колишній офіцер.

За словами Ворфа, Діана підійшла до принца Чарльза та Камілли, які сиділи на дивані, та голосно сказала: "Будь ласка, не звертайтеся зі мною, як із ідіоткою, я знаю, що відбувається".

У відповідь місіс Паркер-Боулз сказала досить дивні слова.

"Ну, ти знаєш, у тебе два чудові хлопчики", — сказала вона.

Ворф вважає, що це був момент істини для всіх, який визначив, що кінець шлюбу принцеси Діани та принца Чарльза близький. У 1992 році вони офіційно оголосили про розлучення, а через чотири роки в 1996 році розлучилися.

Через рік після розлучення принцеса Діана загинула в автокатастрофі у віці 36 років. Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз. А в день 70-річчя свого правління Єлизавета ІІ висловила надію, що нація, коли настане час, прийме її невістку як майбутню королеву-консорта.

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