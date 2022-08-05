Секрет макияжа Меган Маркл, который помогает выглядеть моложе

Супруга принца Гарри поддерживает модные тенденции.

Герцогиня Сассекская в последнее время стала выглядеть еще моложе и стройнее, на что обратили внимание бьюти-эксперты. Хотя сама Меган Маркл утверждает, что все дело в занятиях спортом и косметических процедурах, благодаря которым она выгладит подтянутой, не последнюю роль в ее внешнем облике играет макияж.

Как говорят эксперты, все дело в том, что Меган Маркл изменила густоту и форму бровей.

"Новая форма бровей Меган сильно отличается от ее предыдущего образа. Теперь они гораздо более прямой формы, дуги меньше, а кончики ее бровей вытянуты к вискам, что делает их намного длиннее, чем раньше", — цитирует издание Hellomagazine основательницу клиники перманентного макияжа Сиан Делар.

По словам эксперта, новые густые и прямые брови Меган буквально "испускают флюиды Одри Хепберн", чей знаменитый бьюти-образ не выходит из моды и остается источником вдохновения для многих юных и зрелых женщин.

По слова Сиан, более густые брови действительно могут визуально сделать лицо стройнее и подчеркнуть линию подбородка, а заостренный кончик может приоткрыть глаза.

В остальном герцогиня Сассекская не изменяет своим привычкам. В макияже она использует нежный тон, через который видно ее очаровательные веснушки. Меган Маркл пользуется увлажняющем кремом с эффектом сияния кожи, натуральными оттенками помады и дымчатыми тенями.

Стоит отметить, что к подобным трюкам с бровями прибегает и Кейт Миддлтон. Недавно она тоже изменила форму бровей, сделав их более густыми и длинными.

Специалист по эстетической пластике лица и восстановлению волос в Беверли-Хиллз доктор Джейсон Шампейн недавно в беседе с изданием Daily Express упомнял о том, что в настоящее время многие женщины возвращаются к естественной форме и густоте бровей.

"Мои пациенты по-прежнему просят вернуться к естественно выглядящим бровям из-за чрезмерно выщипанного вида в прошлом" — отметил эксперт.

По его словам, это связано с антиэйдж эффектом, которые визуально создают пышные брови.

"Волосы, покрывающие надбровные дуги, смягчают вид верхней трети лица и всегда делают его моложе" — сказал Шампейн.

Фокус ранее писал о том, какие на самом деле отношения у Меган Маркл и принца Гарри. По мнению эксперта по языку тела, герцог и герцогиня Сассекская очень любят друг друга.