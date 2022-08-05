Секрет макіяжу Меган Маркл, який допомагає виглядати молодше

Дружина принца Гаррі підтримує модні тенденції.

Герцогиня Сассекська останнім часом почала виглядати ще молодшою і стрункішою, на що звернули увагу б'юті-експерти. Хоча сама Меган Маркл стверджує, що вся справа у заняттях спортом і косметичних процедурах, завдяки яким вона виглядає підтягнутою, не останню роль у її зовнішньому вигляді відіграє макіяж.

Як кажуть експерти, вся річ у тому, що Меган Маркл змінила густоту та форму брів.

"Нова форма брів Меган сильно відрізняється від її попереднього образу. Тепер вони набагато більш прямої форми, дуги менші, а кінчики її брів витягнуті до скронь, що робить їх набагато довшими, ніж раніше", — цитує видання Hellomagazine засновницю клініки перманентного макіяжу Сіан Делар.

За словами експерта, нові густі та прямі брови Меган буквально "випускають флюїди Одрі Гепберн", чий знаменитий б'юті-образ не виходить із моди і залишається джерелом натхнення для багатьох юних і зрілих жінок.

За словами Сіан, густіші брови справді можуть візуально зробити обличчя стрункішим і підкреслити лінію підборіддя, а загострений кінчик може розплющити очі.

В іншому герцогиня Сассекська не зраджує своїх звичок. У макіяжі вона використовує ніжний тон, через який видно її чарівне ластовиння. Меган Маркл користується зволожувальним кремом з ефектом сяйва шкіри, натуральними відтінками помади та димчастими тінями.

До таких трюків із бровами вдається і Кейт Міддлтон. Нещодавно вона теж змінила форму брів, зробивши їх більш густими та довгими.

Фахівець з естетичної пластики обличчя і відновлення волосся в Беверлі-Гіллз доктор Джейсон Шампейн нещодавно в бесіді з виданням Daily Express згадував про те, що зараз багато жінок повертаються до природної форми та густоти брів.

"Мої пацієнти, як і раніше, просять повернутися до брів, що природно виглядають, через надмірно вищипаний вигляд у минулому", — зазначив експерт.

За його словами, це пов'язано з антиейдж ефектом, який візуально створюють пишні брови.

"Волосся, що покриває надбрівні дуги, пом'якшують вигляд верхньої третини обличчя і завжди роблять його молодшим" — сказав Шампейн.

Фокус раніше писав про те, які насправді стосунки у Меган Маркл і принца Гаррі. На думку експерта з мови тіла, герцог і герцогиня Сассекська дуже люблять одне одного.