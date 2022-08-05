Осенью в мировой прокат выходит вторая часть ленты "Достать ножи"

Фильм покажут 16 октября на Лондонском кинофестивале.

На Лондонском кинофестивале Британского института кино 16 октября состоится премьера сиквела фильма "Достать ножи" под названием "Стеклянный лук: Загадка ножей" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Об этом пишет NME.

По информации издания, режиссером фильма выступил Райан Джонсон. Он же снимал и первую часть. Роль детектива Бенуа Блана вновь исполнит Дэниел Крейг. Помимо знаменитого актера, на премьере картины появятся Эдвард Нортон, Жанель Моне, Лесли Одом — младший, Кейт Хадсон и Мадлен Клайн.

"Я очень рад вернуться на LFF со "Стеклянным луком", и для меня большая честь закрывать фестиваль. Настоящему детективу действительно место в Лондоне, так что это немного похоже на возвращение домой", — сказал Джонсон.

В новом фильме детектив Бенуа Бланк отправится в Грецию, чтобы расследовать очередное дело с множеством подозреваемых.

На Netflix премьера фильма запланирована на конец 2022 года. На стриминговом сервисе пока что представлен только тизер сиквела.

По словам Райана Джонсона, новый фильм не будет продолжением "Достать ножи". Это будет отдельная новая история с другим актерским составом, напоминающая серию романов об Эркюле Пуаро Агаты Кристи.

Напомним, по сюжету фильма "Достать ножи", семья богатого детективного писателя Харлана Тромби собирается на праздновании его 85-летия в особняке в Массачусетсе. По классике жанра, утром экономка Фран находит Харлана мертвым с перерезанным горлом. Полиция уверена, что Тромби покончил жизнь самоубийством, но кто-то нанимает частного детектива Бенуа Бланка, чтобы расследовать дело.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Сети появились первые кадры со съемок долгожданного фильма из вселенной "Безумного Макса", который расскажет о юности воительницы Фуриосы. Как известно, в фильме "Безумный Макс: дорога ярости" роль Фуриосы исполнила Шарлиз Терон, однако в новой части эта роль досталась Ане Тейлор-Джой.