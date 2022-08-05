Восени у світовий прокат виходить друга частина стрічки "Дістати ножі"

Фільм покажуть 16 жовтня на Лондонському кінофестивалі.

На Лондонському кінофестивалі Британського інституту кіно 16 жовтня відбудеться прем'єра сиквела фільму "Дістати ножі" під назвою "Ножі наголо 2" з Денієлом Крейґом у головній ролі. Про це пише NME.

За інформацією видання, режисером фільму виступив Раян Джонсон. Він знімав і першу частину. Роль детектива Бенуа Блана знову виконає Денієл Крейґ. Крім знаменитого актора, на прем'єрі з'являться Едвард Нортон, Жанель Моне, Леслі Одом-молодший, Кейт Гадсон і Мадлен Клайн.

"Я дуже радий повернутися на LFF із "Ножі наголо-2", і для мене велика честь закривати фестиваль. Справжньому детективу дійсно місце в Лондоні, тож це трохи схоже на повернення додому", — сказав Джонсон.

У новому фільмі детектив Бенуа Бланк вирушить у Грецію, щоб розслідувати чергову справу з безліччю підозрюваних.

На Netflix прем'єра фільму запланована на кінець 2022 року. На стримінговому сервісі поки що представлений лише тизер сиквела.

За словами Раяна Джонсона, новий фільм не буде продовженням "Ножі наголо". Це буде окрема нова історія з іншим акторським складом, що нагадує серію романів про Еркюля Пуаро Агати Крісті.

Нагадаємо, за сюжетом фільму "Ножі наголо", родина багатого детективного письменника Гарлана Тромбі збирається на святкуванні його 85-річчя в маєтку в Массачусетсі. За класикою жанру, вранці економка Фран знаходить Гарлана мертвим із перерізаним горлом. Поліція впевнена, що Тромбі наклав на себе руки, але хтось наймає приватного детектива Бенуа Бланка, щоб розслідувати справу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в мережі з'явилися перші кадри зі зйомок довгоочікуваного фільму зі всесвіту "Божевільного Макса", який розповість про юність войовниці Фуріоси. Як відомо, у фільмі "Божевільний Макс: дорога люті" роль Фуріоси виконала Шарліз Терон, проте в новій частині ця роль дісталася Ані Тейлор-Джой.