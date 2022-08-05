Холли Берри радикально изменила имидж

Актриса покрасила волосы в фиолетовый цвет

55-летняя актриса Холли Берри появилась на публике в новом облике. Она перестала выпрямлять свои кудри и покрасила их в фиолетовый цвет. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса известна своими экспериментами со внешностью, но в фиолетовый цвет она еще не красилась.

Также она перестала выпрямлять свои кудри и позволила им виться, как им угодно.

[ + – ] Холли Берри и ее фиолетовые волосы

Новый цвет волос Холли "выгуляла" на свидании со своим бойфрендом Ван Хантом. Пара сходила на боксерский поединок в Лос-Анджелесе.

Актриса также продемонстрировала кольцо на руке, которое многие сочли обручальным. Она подтвердила, что обручилась со своим бойфрендом, пусть это произошло и не совсем традиционно.

Ван Хант не опускался на одно колено, но зато в церемонии принял участие сын актрисы Масео.

"Мой сын Масео по собственной воле провел для нас эту маленькую церемонию обручения на заднем сиденье машины. Думаю, он наконец-то видит меня счастливой, и это заразительно. Это был его способ сказать: "Это чудесно". Мне это нравится. Это делает меня счастливой", — поделилась она и призналась, что ее сын даже не сразу понял, насколько сентиментальным и трогательным был этот момент.

"Это был очень важный момент для всех нас. Я расплакалась, Ван боролся со слезами. Масео не сразу понял, что сказал что-то настолько важное. Это так много значило для нас всех", — рассказала актриса.

Холли Берри уже давно встречается с Ваном Хантом. Она даже опубликовала как-то фото, которое заставило ее поклонников подозревать, что она вышла замуж в четвертый раз. Но актриса сообщила, что это было просто фото и она все еще официально свободна.