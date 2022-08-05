Геллі Беррі радикально змінила імідж

Акторка пофарбувала волосся у фіолетовий колір.

55-річна актриса Геллі Беррі з'явилася на публіці в новому образі. Вона перестала випрямляти свої кучері та пофарбувала їх у фіолетовий колір. Про це пише Daily Mail.

Акторка відома своїми експериментами із зовнішністю, але у фіолетовий колір вона ще не фарбувалася.

Також вона перестала випрямляти свої кучері та дозволила їм витися, як завгодно.

[ + – ] Геллі Беррі та її фіолетове волосся

Новий колір волосся Геллі "вигуляла" на побаченні зі своїм бойфрендом Ваном Гантом. Пара сходила на боксерський поєдинок у Лос-Анджелесі.

Акторка також продемонструвала кільце на руці, яке багато хто вважав обручкою. Вона підтвердила, що побралася зі своїм бойфрендом, нехай це сталося і не зовсім традиційно.

Ван Гант не опускався на одне коліно, зате в церемонії взяв участь син акторки Масео.

"Мій син Масео з власної волі провів для нас цю маленьку церемонію заручення на задньому сидінні машини. Думаю, він нарешті бачить мене щасливою, і це заразливо. Це був його спосіб сказати: "Це чудово". Мені це подобається. Це робить мене щасливою", — поділилася вона та зізналася, що її син навіть не відразу зрозумів, наскільки сентиментальним і зворушливим був цей момент.

"Це був дуже важливий момент для всіх нас. Я розплакалася, Ван боровся зі сльозами. Масео не одразу зрозумів, що сказав щось настільки важливе. Це так багато означало для нас усіх", — розповіла акторка.

Геллі Беррі вже давно зустрічається із Ваном Гантом. Вона навіть опублікувала якось фото, яке змусило її шанувальників підозрювати, що вона одружилася вчетверте. Але акторка повідомила, що це було просто фото, і вона все ще офіційно вільна.