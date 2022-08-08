Остров за $423 тысячи выставили на продажу в Шотландии (видео)

За такие деньги можно купить квартиру с тремя спальнями в Глазго или Эдинбурге, однако на недвижимость в Лондоне не хватит.

Крошечный остров Пладда площадью чуть больше 11 гектаров по цене городской квартиры продается в заливе Ферт-оф-Клайд у побережья Аррана (Шотландия). Его стоимость 350 тысяч фунтов стерлингов ($423 тыс), сообщает ВВС. За такие же деньги можно купить квартиру с тремя спальнями в Глазго или Эдинбурге, однако это дешевле жилья в Лондоне, где дом в среднем стоит в районе 536 тысяч фунтов.

Кроме жилища с пятью спальнями, на острове есть вертолетная площадка и маяк, построенные в 1790-х годах.

По информации СМИ, остров несколько лет пустовал, и сейчас все постройки нуждаются в ремонте. Маяк острова был автоматизирован из Эдинбурга с 1990 года.

Пладда был продан компанией Arran Estate 30 лет назад модельерам Дереку и Салли Мортен – его нынешним владельцам. Поместье, внесенное в список Knight Frank, находится в 31 миле от Глазго, и до него можно добраться на лодке из Ардроссана на материке.

На острове зарегистрировано более 100 видов птиц, а также он может похвастаться роскошными видами на побережье Кинтайра и Эйршира, на Эйлсу Крейг, а в ясный день – даже на Северную Ирландию.

Риэлторы отмечают, что продажа острова происходит в тот период, когда цены на жилье достигли очень высокого уровня. Например, средняя цена дома в Великобритании сейчас составляет почти 295 тысяч фунтов стерлингов, в Шотландии – 201,5 тыс. фунтов стерлингов, в Уэльсе — 219,3 тыс. фунтов стерлингов, а в Северной Ирландии – почти 188 тысяч.

Отметим, что за последние несколько месяцев это – не первая продажа острова. В июне, например, в Великобритании на продажу выставили частный остров Вайла, у побережья Шетландских островов. Покупатель сможет убежать от цивилизации и толп людей. На острове для уединенного отдыха есть все: сторожевая башня, старинный замок и заплывающие в бухту дельфины. Стоимость острова и всех зданий на нем – 1,75 миллионов фунтов стерлингов.

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