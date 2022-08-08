Острів за $423 тисячі виставили на продаж у Шотландії (відео)

За такі гроші можна купити квартиру з трьома спальнями у Глазго чи Единбурзі, проте на нерухомість у Лондоні не вистачить.

Крихітний острів Пладда площею трохи більше 11 гектарів за ціною міської квартири продається в затоці Ферт-оф-Клайд на узбережжі Аррана (Шотландія). Його вартість 350 тисяч фунтів стерлінгів ($423 тис), повідомляє ВВС. За такі ж гроші можна купити квартиру з трьома спальнями в Глазго або Единбурзі, проте це дешевше за житло в Лондоні, де будинок переважно коштує приблизно 536 тисяч фунтів.

Окрім житла з п'ятьма спальнями, на острові є вертолітний майданчик і маяк, збудовані у 1790-х роках.

За інформацією ЗМІ, острів кілька років був порожнім, і зараз усі будівлі потребують ремонту. Маяк острова було автоматизовано з Единбурга з 1990 року.

Пладда було продано компанією Arran Estate 30 років тому модельєрам Дереку та Саллі Мортен — його нинішнім власникам. Маєток, внесений до списку Knight Frank, знаходиться за 31 миль від Глазго, і до нього можна дістатися нп човні з Ардроссана на материку.

На острові зареєстровано понад 100 видів птахів, а також він може похвалитися розкішними краєвидами на узбережжі Кінтайра та Ейршира, на Ейлсу Крейг, а в ясний день — навіть на Північну Ірландію.

Ріелтори зазначають, що продаж острова відбувається у той період, коли ціни на житло досягли дуже високого рівня. Наприклад, середня ціна будинку у Великій Британії зараз становить майже 295 тисяч фунтів стерлінгів, у Шотландії — 201,5 тис. фунтів стерлінгів, в Уельсі — 219,3 тис. фунтів стерлінгів, а в Північній Ірландії — майже 188 тисяч.

Зазначимо, що за останні кілька місяців це не перший продаж острова. У червні, наприклад, у Великій Британії на продаж виставили приватний острів Вайла біля узбережжя Шетландських островів. Покупець зможе втекти від цивілізації та натовпів людей. На острові для відокремленого відпочинку є все: сторожова вежа, старовинний замок і дельфіни, які запливають у бухту. Вартість острова та всіх будівель на ньому — 1,75 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт купив маєток на скелі з видом на океан у Каліфорнії, віддавши за нього $40 млн.