Время для денег и любви в 2022. Врата Льва 8 августа

Наступает хороший период для составления карт желаний и проведения духовных практик.

Астрологи уверяют, что каждый год в период с 26 июля по 12 августа, когда Солнце находится в знаке Льва и звезда Сириус приближается к Земле, нам открывается доступ к мощному энергетическому потоку, который несет в себе невероятный потенциал. Самым сильным днем, концентрацией этой энергии называют 8 августа.

Во многих культурах цифра 8 символизирует знак бесконечности, жизненного потока и энергии, поэтому не удивительно, что именно этот день является кульминацией периода, когда Звездные Врата Льва дают нам изобилие Вселенской энергии.

По словам украинской исследовательницы культуры Громовицы Бердник, этим волшебным днем стоит воспользоваться, чтобы запрограммировать свои намерения.

"Впереди еще августовское Полнолуние, но сегодня кульминация так называемых Ворот Льва. Мощное, яркое, пылкое время, чтобы запрограммировать намерения. Прекрасный день (и вечер), чтобы составить список желаний на всю осень. Не забудьте пожелать себе еще и львиное сердце, чтобы не бояться воплощать воображаемое" — написала Бердник у себя в Facebook.

По ее словам, в этот день нужно загадывать очень конкретные желания, которые каждый из нас может сам воплотить в жизнь.

Загадываем желания

Рекомендуем в этот день провести действенную духовную практику.

Для этого зажгите 8 августа свечу в промежутке с 15.00 до 22.00 по Киевскому времени — она будет символизировать звезду Сириус. Свеча должна быть красного, желтого, оранжевого или белого цвета. Она может быть любого размера и сделанна как из парафина, так и из воска.

Найдите место, где вы можете побыть наедине со своими мыслями. Сядьте там перед свечой, включите музыку для медитации, расслабтесь. Смотрите на пламя свечи, постепенно погружаясь в медитативное состояние, фиксируйте сюжеты, которые вас сопровождают в этом процессе. Вы можете увидеть разные красочные видения.

Соединитесь с потоком энергии, идущим через Сириус, зафиксируйте это состояние наполненности и продумайте свои желания. Загадывайте то, что можете воплотить в реальность. Пусть это будут планы о работе, денежном изобилии, здоровье или о чем-то, что бы вам хотелось изучить. Формулируйте свои намерения в настоящем времени, будто все, что вы просите у Вселенной, у вас уже есть. Почувствуйте радость от того, что ваши желания исполнились. Поблагодарите Вселенную за щедрость и медленно выходите из медитации.

Побудьте в состоянии покоя, пусть ваша энергетика сама придет в сбалансированное состояние. Свеча должна догореть, а вы можете в это время попить чаю.

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