Час для грошей і кохання у 2022. Ворота Лева 8 серпня

Настає хороший період для складання карт бажань і проведення духовних практик.

Астрологи запевняють, що щороку в період із 26 липня по 12 серпня, коли Сонце знаходиться у знаку Лева і зірка Сіріус наближається до Землі, нам відкривається доступ до потужного енергетичного потоку, який несе у собі неймовірний потенціал. Найсильнішим днем концентрацією цієї енергії називають 8 серпня.

У багатьох культурах цифра 8 символізує знак нескінченності, життєвого потоку та енергії, тому не дивно, що саме цей день є кульмінацією періоду, коли Зоряні Ворота Лева дає нам достаток Всесвітньої енергії.

За словами української дослідниці культури Громовиці Бердник, цим чарівним днем варто скористатися, щоб запрограмувати свої наміри.

"Попереду ще серпневий Повний місяць, але сьогодні кульмінація так званих Воріт Лева. Потужний, яскравий, палкий час, щоб запрограмувати наміри. Прекрасний день (і вечір), щоб скласти список бажань на всю осінь. Не забудьте побажати собі ще й левове серце, щоб не боятися втілювати уявне" — написала Бердник у себе в Facebook.

За її словами, цього дня потрібно загадувати дуже конкретні бажання, які кожен із нас може сам втілити у життя.

Загадуємо бажання

Рекомендуємо цього дня провести дієву духовну практику.

Для цього запаліть 8 серпня свічку в проміжку з 15:00 до 22:00 за київським часом — вона символізуватиме зірку Сіріус. Свічка має бути червоного, жовтого, помаранчевого або білого кольору. Вона може бути будь-якого розміру та зроблена як з парафіну, так і з воску.

Знайдіть місце, де ви можете побути наодинці зі своїми думками. Сядьте там перед свічкою, увімкніть музику для медитації, розслабтеся. Дивіться на полум'я свічки, поступово занурюючись у медитативний стан, фіксуйте сюжети, які супроводжують вас у цьому процесі. Ви можете побачити різні барвисті видіння.

Поєднайтеся з потоком енергії, що йде через Сіріус, зафіксуйте цей стан наповненості та продумайте свої бажання. Загадуйте те, що можете втілити у реальність. Нехай це будуть плани про роботу, грошовий достаток, здоров'я або щось, що б вам хотілося вивчити. Формулюйте свої наміри зараз, ніби все, що ви просите у Всесвіту, у вас вже є. Відчуйте радість від того, що ваші бажання справдилися. Подякуйте Всесвіту за щедрість і повільно виходьте з медитації.

Побудьте у стані спокою, нехай ваша енергетика сама прийде у збалансований стан. Свічка має догоріти, а ви можете в цей час попити чаю.

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