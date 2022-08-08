Импортозамещение: Иракли Пирцхалава перепел хит "Лондон-Париж" на новый манер (видео)

Позже артист заявил, что таким образом просто пошутил.

44-летний российский певец и радиоведущий грузинского происхождения Иракли Пирцхалава, более известным под сценическим именем Иракли, поддержал тренд импортозамещения в России весьма оригиналным образом. На концерте в Екатеринурге он исполнил свой хит "лондрн-Париж" на новый манер, пишут росСМИ.

"У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать "Лондон – Париж" в "Волга – Иртыш"", – сказал он ос сцены, предложив зрителям подпевать.

Позже он оправдался за этот момент, заявив, что пошутил, и добавил, что считает неприемлемым политизировать искусство, а также спорт.

"В этом есть часть юмора, юмор спасает от драматических ситуаций и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична. Я считаю, что нельзя политизировать искусство и спорт, к сожалению, сегодня происходит иногда иначе. Но воспринимать это все безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя, действительно, происходят вещи, от которых несмешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит шутка зашла", – сказал артист журналистам.

[ + – ] Оригинальная песня "Лонжон-Париж"

Пирцхалава стал широко популярным после участия в шоу "Фабрика звезд" в 2003 году. Самые известные его песни "Капли абсента", "Я с тобой", "Луна" и "Вова-чума".

С начала российского вторжения Иракли никак не комментировал происходящее, однако 9 мая четко дал понять, что не поддерживает войну. На странице в соцсети он опубликовал пост со словами:

"Брат моей бабушки погиб при Керчи , два брата моего дедушки похоронены в Сталинградской земле . Вечная память героям воевавшим явно не за то, что бы потомки их однополчан стреляли друг в друга. С Праздником Великой Победы! Простите деды".

В коментариях он ставил на место тех, кто особо активно поддерживает так называемую "спецоперацию" и рассказывает о нацистах и фашистах в Украине.

Напомним, из украинского хит-парада YouTube пропали Моргештерн, Клава Кока и другие, раньше популярные здесь российские артисты.